Dilan Rajić, nakon bronze, za "Avaz": Odbio sam Nizozemsku i Hrvatsku da bih boksao za BiH

- Htio sam boksati samo za BiH. U meni je prevagnuo "babin sin". Prije godinu i po sam došao u Bokserski klub Ilidža, kod Miće (op. a. Almedin Fetahović) na trening. Odmah me pitao kakve su šanse da se borim za Bosnu. Nisam razmišljao ni sekundu i krenuli smo raditi zajedno – kazao je Rajić.

Tako je i bilo. Sjajni Rajić osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za boksere do 22 godine održanom u Budvi. Bio je prava senzacija jer je prije imao samo dva meča, a onda je osvojio bronzu pod trenerskom palicom Almedina Fetahovića.

Kada neko nešto želi od srca, zna da hoće i može, onda nema prepreke da se stigne do uspjeha.

- Kada sam počeo plakati u ćošku protiv Bugarina Kirila Borisova na meču za medalju, govorio mi je da ne plačem, da će me kazniti, a kada je borba završila onda je i on plakao.

On je za mene kralj. Daje sve od sebe da nas vodi po takmičenjima, da radi s nama i za nas – rekao je Rajić o treneru Fetahoviću koji ga je otkrio.

Uslovi nisu najbolji, ali to nije spriječilo Rajića da dođe do medalje. I za to je „kriv“ Fetahović.