Kovington ni Edvardsa nije pobijedio, a već proziva drugog prvaka: Volio bih išamarati tog je***og glupana

Američka UFC zvijezda Kolbi Kovington (Colby Covington) ovog vikenda će se boriti protiv Leona Edvardsa (Edwards), prvaka velter divizije.

Onako kako je i do sad navikao sve pratioce UFC-a, Kovington je iskrcao niz uvreda na račun aktuelnog prvaka veltera, a potom je svoj nišan okrenuo prema drugom - onom u srednjoj kategoriji, Šonu Striklandu (Sean Strickland).

- Volio bih išamarati Striklanda - rekao je Covington za MMA Junkie, pa dodao:

- On je samo jedna jadna verzija ljudskog bića. Tip je je***i glupan, on doslovno nema IQ. Zbog stvari koje govori trebalo bi mu začepiti usta, a ja sam taj koji to radi. UFC zna da sam ja taj koji može presuditi tim tipovima koji mrze organizaciju i mrze cijeli svijet, tako da bih se volio boriti protiv Striklanda.