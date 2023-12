Mekregorov povratak sve realniji: "UFC 300" želja prvog čovjeka

Mogućnost povratka Konora Mekgregora (Conor McGregor), dvostrukog prvaka UFC-a, izazvala je veliko komešanje u MMA javnosti.

Spominje se povratak na događaju "UFC 300", međutim mišljenja su razna.

Dana Vajt (White) istakao je kako se nada nevjerovatnom "UFC 300" događaju, međutim njegova desna ruka Audi Atar (Audie Attar) je sumnjičav.

- UFC 300 bi bio nevjerovatan, i očigledno se trudimo koliko god možemo da se to dogodi. Na kraju krajeva, to će biti uzbudljiva 2024. za njegov povratak. Da je do njega, on bi se borio u subotu, tako da na kraju samo pokušavamo biti sigurni da radimo sve kako treba i da poštujemo sve standardne operativne procedure kako bismo ga što prije vratili u oktagon - rekao je on.



Kako Konorov trener Džon Kavana (John Cavanaugh) smatra, vremenski okvir za povratak je oko Međunarodne sedmice u julu.