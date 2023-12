Kovington žestoko odgovorio Pimbletu: "Najbliže što ćeš doći pojasu jest da se sagneš i ponjušiš moj"

Kolbi Kovington (Colby Covington) nije iskoristio svoju priliku da postane prvak UFC-a na događaju "UFC 296" ovog mjeseca.

Mnogo je navijača i boraca okrenuo protiv sebe, a jedan od njih je i britanski borac Pedi Pimblet (Paddy Pimblett), koji je rekao da će njegov sunarodnjak Leon Edvards (Edwards) "poslati u zaborav".

S obzirom da Kolbi Kovington nikome ne ostaje dužan, odlučio je i poravnati račune s popularnim Pimbletom.

- Ni ne razmišljam previše o njemu, ali očito je da je moja prva reakcija bila smijeh. Takvu likovi samo znaju pričati, a ništa ne potkrijepe izvedbom. Pedi… Da nema takav naglasak i da se ne šiša ovako kako se šiša, nikoga ne bi bilo briga za njega.

To je doslovno jedini razlog zašto ga ljudi vole, ta frizura i taj naglasak. On uopće nije ni dobar borac. Nikada neće biti ni top 30. Najbliže što će on biti pojasu jest da klekne i da njuši moj - rekao je Kovington u PBD Podcastu.