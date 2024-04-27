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BORILAČKI SPORTOVI

Tomislav Spahović dobio novog protivnika uoči FNC-a 16 u Medulinu: Pogledajte o kome se radi

Novi protivnik borca iz Sarajeva je Poljak Maciej Gradecki (2-1)

Najava novog meča Tome Spahovića. Instagram

E. T.

27.4.2024

FNC 16 se bliži. Desetak dana nas dijeli od novog spektakla u Medulinu, a na eventu kako smo već izvijestili nastupaju Tomislav Spahović, braća Sičaja, Capone...

Tomislav "The Beast" Spahović (8-7) traži povratak na pobjedonosne staze. Zadnju pobjedu imao je prije devet godina na FFC 19 priredbi protiv Gustava Dietza dok je u povratničkom meču nakon duge stanke poražen na FNC-u 14 protiv Mirana Fabjana. Njegov borilački put se trebao nastaviti protiv Mateusa Messarosa Inacia (14-12) no Brazilac je otkazao nastup u hrvatskoj MMA organizaciji.

Novi protivnik borca iz Sarajeva je Poljak Maciej Gradecki (2-1). Poljak koji nastupa u poluteškoj kategoriji predstavnik je "Bone Breaker Kutno" kluba, a radi se o borcu koji posjeduje ljubičasti pojas u BJJ-u.

# TOMISLAV SPAHOVIĆ
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