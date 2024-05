Video / Spektakl za titulu: Pantoža ostao prvak nakon 25 minuta krvavog rata

Pantoža je odmah krenuo agresivno u meč, te je sredinom prve runde pogodio snažnim udarcem Ercega, što je ostavilo posjekotinu na njegovom čelu.

Brazilac je koristio i to što je bolji na parteru, što će se na kraju ispostaviti krucijalnim za meč. Obarao ili barem pokušavao je to uraditi vrlo često, a na kraju mu je to i donijelo pobjedu.