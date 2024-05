Tajson i Pol odradili prvo sučeljavanje uoči spektakla: "U ringu nema prijatelja"

- Džejk mi se stvarno sviđa. Međutim, kad je u ringu, mora se boriti kao da mu to o životu ovisi. Jer hoće. Mislim da ljudi koji su rekli da sam prestar žele biti ovdje. Jer niko drugi to ne može. Ko drugi to može? Ko drugi može tako iznenaditi sportski svijet? Niko drugi to ne može. Imate nas dvojicu i mi ćemo to napraviti. Mi smo prijatelji. Nema sumnje da smo prijatelji. Međutim, u ringu nećemo biti prijatelji. Tako je to - rekao je Tajson.

Pol je pohvalio Tajsona zbog truda uloženog da se meč održi, kao i promjenu iz egzibicijskog u profesionalni, kako bi rezultat bio upisan u njihove profesionalne omjere.

- Bio je raspoložen. Mislim da je ovo oduvijek želio. To je dugo očekivano. Pozivali smo jedan drugog godinama i konačno smo uspjeli, na Netflixu, najvećoj platformi na svijetu. Stvari se samo nastavljaju širiti i postajati bolje. Majk je to želio. Majk je želio da to bude profesionalni meč. Želi rat. To poštujem. Poštujem ga što je prihvatio ovu borbu, što se pojavio, pokušao mi stati na kraj. Jer to je ono što su svi ovi borci pokušavali napraviti, stati na kraj jednom jutuberu, a ako Majk to može učiniti, onda je heroj. Znam da ću to moći izdržati. Rođeni sam teškaš. Za to sam rođen, da se popnem u ovu kategoriju, i pokazat ću Majku ko ima veću snagu. Jer me potcjenjuje. Mislim da me svi ostali potcjenjuju i vjerujem da ja jače udaram. Znam da će biti teško. Znam da ću se morati boriti kroz nevolje. Znam da bih čak mogao pasti na pod. Bojim se, nemojte me krivo shvatiti, ali nije riječ o strahu koji me zaustavlja. Riječ je o tome da idem unatoč strahu, i to je prava hrabrost - poručio je Pol.

Tajson je u toku konferencije za medije kazao koja mu je najveća zabrinutost, a to je njegova dob. On će u trenutku meča već napuniti 58 godina, a posljednja profesionalna pobjeda došla je prije više od 20 godina.