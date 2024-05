Fjuri komentarisao sudijsku odluku: "Da sam znao da gubim, pokušao bih završiti Usika"

Tajson Fjuri (Tyson Fury) je podijeljenom sudijskom odlukom izgubio historijski meč protiv Oleksandra Usika (Usyk).

Jedan sudija je bodovao meč u korist Fjurija, dok su ostala dvojica dodijelili pobjedu Usiku. Fjuri je nakon meča rekao da su Usiku "poklonili pobjedu jer je njegova država trenutno u ratu sa Rusijom".

Fjuri je također rekao kako bi njegov pristup bio drugačiji da je znao da gubi meč po sudijskim karticama.

- Zahvaljujem Oleksandru na dobroj borbi. Bio je to tijesan meč, znate? Vjerovao sam da sam napravio dovoljno, ali ja nisam sudija. Ne mogu bodovati meč dok boksam. Da su mi uoči posljednje runde rekli : U zaostatku si, pokušaj ga završiti, ja bih to i učinio. Ali svi u mom kutu vjerovali su da vodim. Skladno tom razmišljanju, sve što sam trebao jeste nastaviti boksati kako sam i boksao, mislio sam da će to biti dovoljno.