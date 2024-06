Hrgović deklasiran od Duboe u meču karijere, mnogi razočarani Hrvatom: "On je lijen, uopće nema kondicije"

Hrgović je sjajno započeo meč karijere, koji se održao u saudijskom Rijadu, boksao je „udarac za udarac“ s Duboom u prvom dijelu. Iako mu je od udaraca Britanca lice bilo krvavo nakon tri runde, nije mu to predstavljalo problem u uvodu meča.

Hrvatski bokser Filip Hrgović poražen je u meču za IBF titulu od Britanca Daniela Duboe (Dubois), nakon što je sudija bio primoran zaustaviti meč u 8. rundi kada je ljekar procijenio da on nije sposoban nastaviti borbu.

Zanimljivi su bili i osvrti komentatora kako je meč odmicao. Na početku su bili oduševljeni, a zatim razočarani.

- Hrvat misli ozbiljno, pa on nije promašio niti jedan udarac. Sve što izbaci, pogodi! U prvoj rundi ga je pogodio valjda šest puta. Svaki put je to sjelo na Duboinu glavu - bili su oduševljeni Hrgovićem na početku meča i čudili se kako je Duboa dobro primio sve njegove udarce.

Međutim, kako je meč odmicao, bili su ljuti na njega.

- Pogledajte Hrgovićev govor tijela, ovo nije dobro. Pa on uopće nema kondicije, nije spreman. Je li on preskočio teretanu? Što je ovo. Pa on je lijen - čudili su se komentatori nakon četvrte runde kada je Hrgović imao posjekotinu iznad oka.