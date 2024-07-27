U olimpijskom selu u Parizu: Preminuo trener bokserske reprezentacije Samoe

Lionel Elika Fatupaito trener bokserske reprezentacije Samoe preminuo je u petak u olimpijskom selu u Seine-Saint-Denisu, u 60. godini, nakon što je doživio srčani zastoj.
Međunarodna bokserska federacija IBA izrazila je "najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i kolegama", u saopštenju za javnost na svojoj web stranici.
Fatupaito bio u svojoj sobi sa jednim od predstavnika Samoe kada mu je pozlilo oko 10.20 sati, rekao je policijski izvor.
- Uprkos brzoj reakciji vatrogasaca i hitne pomoći, on je preminuo "prirodnom smrću" - saopštilo je tužilaštvo.
Ukupno će 24 sportista predstavljati Samou u devet sportova u glavnom gradu Francuske, a njihovi takmičari su odali počast i prisjetili se Fatupaita zajedničkom molitvom uoči ceremonije otvaranja Olimpijskih igara.