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DOŽIVIO SRČANI ZASTOJ

U olimpijskom selu u Parizu: Preminuo trener bokserske reprezentacije Samoe

Fatupaito bio u svojoj sobi sa jednim od predstavnika Samoe kada mu je pozlilo

Fatupaito preminuo u svojoj sobi. Twitter

Z. K.

27.7.2024

Lionel Elika Fatupaito trener bokserske reprezentacije Samoe preminuo je u petak u olimpijskom selu u Seine-Saint-Denisu, u 60. godini, nakon što je doživio srčani zastoj.

Međunarodna bokserska federacija IBA izrazila je "najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i kolegama", u saopštenju za javnost na svojoj web stranici.

Fatupaito bio u svojoj sobi sa jednim od predstavnika Samoe kada mu je pozlilo oko 10.20 sati, rekao je policijski izvor.

- Uprkos brzoj reakciji vatrogasaca i hitne pomoći, on je preminuo "prirodnom smrću" - saopštilo je tužilaštvo.

Ukupno će 24 sportista predstavljati Samou u devet sportova u glavnom gradu Francuske, a njihovi takmičari su odali počast i prisjetili se Fatupaita zajedničkom molitvom uoči ceremonije otvaranja Olimpijskih igara.

# PARIZ
# BOKS
# OLIMPIJSKE IGRE PARIS 2024
# ELIKA FATUPAITO
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