U olimpijskom selu u Parizu: Preminuo trener bokserske reprezentacije Samoe

Lionel Elika Fatupaito trener bokserske reprezentacije Samoe preminuo je u petak u olimpijskom selu u Seine-Saint-Denisu, u 60. godini, nakon što je doživio srčani zastoj.

Međunarodna bokserska federacija IBA izrazila je "najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i kolegama", u saopštenju za javnost na svojoj web stranici.