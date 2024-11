Miočić zaprepastio novinare: Mljackao i odgovarao punih usta na pitanja

To je i potvrdio kada je upitan da prokomentiraše mišljenja fanova.

- Nije me zapravo ni briga. To je nešto što sam naučio tokom karijere, da ne marim za tuđa mišljenja. Ti imaš svoje mišljenje, neko drugi ima svoje, ne mogu ih promijeniti i nije me briga. Na početku karijere bio sam osjetljiviji, ali s vremenom sam prestao da brinem. Dobijao sam svakakve poruke, ali ti ljudi ne poznaju mene, ja ne poznajem njih i stoga me nije briga. Još uvijek dobijam svakakve poruke, ali nema veze - kazao je Miočić.

Na kraju razgovora je potvrdio svoje mišljenje sa početka karijere vezano za razgovore sa medijima i istakao je da on to i dalje doživljava isto.

- Ne, i dalje je užasno - rekao je Miočić, ali potom dodao i da se šali.