Mekregor se sastao s Trampom, irski lideri osudili njegove stavove

Popularni irski MMA borac Konor Mekgregor (Conor McGregor) sastao se s predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trump).

Mekregor se s Trampom sastao na najveći irski praznik, Dan svetog Patrika, a ovaj susret izazvao je brojne kontroverze, a irski lideri su se ogradili od stavova MMA borca.

- Naša vlada je vlada nulte akcije s nultom odgovornošću. Irska je na ivici potencijalnog gubitka svega irskog. Irska i Amerika, mi smo braća i sestre.

Smatramo Ameriku našim velikim bratom ili sestrom i zato je važno da Irska bude mirna i prosperitetna zemlja za 40 miliona irskih Amerikanaca kako bi imali mjesto posjete i kako bi se vratili u svoj dom - izjavio je Mekregor tokom posjete Trampu.

Mekregor je naveo kako želi vidjeti nastavak američke podrške Irskoj, što je naišlo na osude tamošnjih lidera.

- Mekregorove primjedbe su pogrešne i ne odražavaju duh Dana svetog Patrika, niti stavove naroda Irske - rekao je premijer Irske Majkl Martin (Michael).