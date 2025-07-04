Džudistkinja Larisa Cerić: Ukinula bih politiku i političare

Ime i prezime: Larisa Cerić.
Datum i mjesto rođenja: 26. januar. 1991.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čašu vode i kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Fitness trener.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Džudo.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kremu za sunčanje.
Najdraža pjesma: „Dan D“, Nina Badrić.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam televiziju.
Šta Vas nervira: Kašnjenje.
Najdraži grad: Pariz.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ne postoji.
Čega se plašite: Neuspjeha.
S kim najradije pijete kafu: S društvom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdrža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Nemam uzora.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinula bih politiku i političare.
Omiljeni muzičar ili bend: Ima ih više.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Ne sjećam se.
Tim za koji navijate: Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: „Sve se dešava s razlogom“.
Koje pitanje najviše mrzite: Možeš li me prebiti?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ne mogu nikoga izdvojiti.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Kuba.