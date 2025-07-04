Džudistkinja Larisa Cerić: Ukinula bih politiku i političare

Ime i prezime: Larisa Cerić.

Datum i mjesto rođenja: 26. januar. 1991.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čašu vode i kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Fitness trener.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Džudo.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kremu za sunčanje.

Najdraža pjesma: „Dan D“, Nina Badrić.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam televiziju.

Šta Vas nervira: Kašnjenje.

Najdraži grad: Pariz.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ne postoji.

Čega se plašite: Neuspjeha.

S kim najradije pijete kafu: S društvom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdrža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Nemam uzora.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinula bih politiku i političare.

Omiljeni muzičar ili bend: Ima ih više.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Ne sjećam se.

Tim za koji navijate: Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: „Sve se dešava s razlogom“.

Koje pitanje najviše mrzite: Možeš li me prebiti?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ne mogu nikoga izdvojiti.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Kuba.