Košarkaši Crvene zvezde savladali Bosnu u Zetri

U devetom kolu ABA lige, KK Bosna BH Telecom je večeras ugostila KK Crvena zvezda, a bilo je 86:77 za goste.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Crveno-bijeli su bolje otvorili susret i poveli s 10:0, uzkvalitetne šuteve Nvore i Milera-Mekintajera, a onda su se probudili domaći i istopili tu prednost.
U drugoj četvrtini Bosna je uspjela smanjiti zaostatak zahvaljujući ponajviše raspoloženom Kovačeviću, ali Zvezda je održavala kontrolu nad rezultatom.
Iako su Studenti pokušavali serijama trojki i prodorima Delalića i Vesta, gosti su odgovarali efikasno, predvođeni Nvorom i Batlerom.
Treća četvrtina donijela je još veću borbu – Bosna je u nekoliko navrata bila blizu poravnanja ili vodstva, ali Zvezda je na kraju ipak zadržala prednost u ključnim momentima.
Posljednja dionica nije donijela ništa spektakularno. Domaći košarkaši nastavili su s greškama i promašajima s penala, gosti su održali prednost i stigli do pobjede.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Najefikasniji igrač na utakmici bio je Bosnin Kovačević s 19 poena, šest skokova i dvije asistencije, ali izostala je podrška saigrača. Dvocifren je bio još Vest s 11 poena, a Šalić je dodao 10.
Zvezdu je do pobjede predvodio Nvora s 18 poena uz četiri trojke. Miler-Mekintajer je dodao 17, a 15 je ubacio Batler.
Tok uživo:
Kraj utamice!
40' - Veliki promašaj Atića za tri i čini se da je to to.
39' - Kovačević pogađa pod faulom 75 sekundi do kraja. Pogodio je i dodatno bacanje.
38' - Dva promašaja s penala za Bosnu, nevjerovatno.
37' - Prodor i poeni Vesta za dva.
37' - Poeni Nvore za +10 Zvezde, tajm-aut.
35' - Trojka Janga, na -6 Bosna.
34' - Istekao je napad Bosne i lopta je za goste. Nevjerovatno. 17. izgubljena lopta domaćih.
34' - Poeni Nvore, ali barem je za dva, a ne za tri. Prvi njegovi poeni za dva nakon četiri trojke.
33' - Trojka Delalića, Bosna na -5.
32' - Jang za dva.
32' - Davidovac krade loptu i zakucava.
31' - Bez poena u prvih 60 sekundi posljednje dionice. Batler je iz ugla promašio za tri.
30' - Dalekometna trojka Batlera za kraj treće dionice.
30' - Cijelu utakmicu ovo gledamo. Zvezda napravi dvocifrenu prednost, pa se Bosna vrati. Serija Bosne 5:0 sada i zakucavanje koje je izveo Zubac.
29' - Koraci svirani sada i gostima.
29' - Miljenović za tri, a onda Zubac upravo preko njega pogađa dvojku.
29' - Batler je pogodio dva bacanja, pa faulirao Kovačevića koji pogađa jedno od dva.
28' - Koraci Atića. Ljuti se Atić na sudije, ali bolje je da se smiri. Sjetimo se njegove tehničke na meču reprezentacije protiv Srbije.
28' - Batler pogađa pod faulom, a pogodio je i dodatno bacanje.
27' - Kovačević za -4, 15. njegov poen. Batler promašuje za tri na drugoj strani.
27' - Koraci Janga, kakva šteta.
26' - Motejunas za dva, na drugoj strani promašuje Vest.
25' - Vest pogađa za tri, -4 je! Četvrta vezana trojka Bosne i tajm-aut zove Obradović.
25' - Plamer pogađa trojku, a onda konačno promašuje Nvora.
24' - Vest pogađa trojku, Bosna na -8. Ali Motejunas na drugoj strani vraća dvocifrenu prednost gostima.
23' - Jang uzvraća trojkom na drugoj strani.
23' - Četvrta trojka nevjerovatnog Nvore.
22' - Šalić promašuje dva penala, Nvora gubi loptu na drugoj strani, a to kažnjava Atić.
21' - Promašaji domaćih košarkaša na startu drugog dijela.
Počelo je drugo poluvrijeme.
Kraj prvog poluvremena, gosti imaju devet poena prednosti.
20' - Trojka Šalića diže Zetru na noge.
19' - Delalić je pogodio dva od tri slobodna bacanja nakon nesportske Kalinića.
18' - Motiejunas siguran.
18' - Šalić je pogodio pod faulom, ali je promašio dodatno bacanje.
18' - Batler je pogodio za dva.
17' - Nvora pogađa novu trojku za +11 što je najuvjerljivija prednost Zvezde do sada. Pašalić traži tajm-aut.
16' - Miler-Mekintajer pogađa pod faulom, a potom pogađa i penal za +8 gostiju.
16' - Nezaustavljivi Kovačević ponovo za dva.
15' - Nvore pogađa za tri poena.
14' - Kovačević pogađa dva penala, igra sjajnu utakmicu.
13' - Ojeleje za tri, ied Zvezda na +6.
13' - Novi poeni Studenata, gosti zovu tajm-aut. Tope razliku košarkaši Bosne.
12' - Delalić je pogodio jedno slobodno bacanje.
12' - Zakucavanje gostiju preko Ojelejea, a onda poeni Kovačevića na drugoj strani.
11' - Zvezda trojkom otvara drugu četvrtinu.
10' - Kontra Zvezde nakon promašaja Vesta i Davidovac pogađa pod faulom za novo vodstvo gostiju. Pogodio je i bacanje i to je kraj prve četvrtine.
10' - Povela je ponovo Zvezda, ali Kovačević pogađa za novo izjednačenje.
9' - Plamer pogađa trojku, izjednačenje Bosne na 19:19.
8' - Davidovac pogađa dva bacanja. Batler nakon toga za novo vodstvo Zvezde.
7' - Kovačević pod faulom pogađa, a nakon toga i slobodno bacanje. Preokret Bosne!
7' - Pogađa Batler za dva, ali Kovačević uzvraća na drugoj strani.
6' - Vest pogađa trojku, Bosna na -1!
5' - Poeni Šalića, serija Bosne 8:2.
5' - Pet poena Atića za kratko vrijeme, konačno.
4' - Promašaj Janga kažnjava Kodi novom trojkom, 0:10. Tajm-aut zove Pašalić.
3' - Bezidejno djeluje Bosna u napadu.
2' - Miler Mekintajer za tri, a onda Mitojunas za dva. Zvezda bolje otvara meč.
Počeo je meč!
17:55 - Prije početka utakmice je, simbolično na 24. godišnjicu njegove smrti, puštena pjesma u čast Mirze Delibašića.
16:30 - Zetra se lagano puni, a igrači oba tima izašli su na zagrijavanje.