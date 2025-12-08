Košarkaši Crvene zvezde savladali Bosnu u Zetri

U devetom kolu ABA lige, KK Bosna BH Telecom je večeras ugostila KK Crvena zvezda, a bilo je 86:77 za goste.

Crveno-bijeli su bolje otvorili susret i poveli s 10:0, uzkvalitetne šuteve Nvore i Milera-Mekintajera, a onda su se probudili domaći i istopili tu prednost.

U drugoj četvrtini Bosna je uspjela smanjiti zaostatak zahvaljujući ponajviše raspoloženom Kovačeviću, ali Zvezda je održavala kontrolu nad rezultatom.

Iako su Studenti pokušavali serijama trojki i prodorima Delalića i Vesta, gosti su odgovarali efikasno, predvođeni Nvorom i Batlerom.

Treća četvrtina donijela je još veću borbu – Bosna je u nekoliko navrata bila blizu poravnanja ili vodstva, ali Zvezda je na kraju ipak zadržala prednost u ključnim momentima.

Posljednja dionica nije donijela ništa spektakularno. Domaći košarkaši nastavili su s greškama i promašajima s penala, gosti su održali prednost i stigli do pobjede.

Najefikasniji igrač na utakmici bio je Bosnin Kovačević s 19 poena, šest skokova i dvije asistencije, ali izostala je podrška saigrača. Dvocifren je bio još Vest s 11 poena, a Šalić je dodao 10.

Zvezdu je do pobjede predvodio Nvora s 18 poena uz četiri trojke. Miler-Mekintajer je dodao 17, a 15 je ubacio Batler.

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