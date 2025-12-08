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ABA LIGA

Košarkaši Crvene zvezde savladali Bosnu u Zetri

Bosna nijednom nije vodila na ovom meču, prekinuta serija Studenata od četiri pobjede

Dnevni avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+10
Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

8.12.2025

U devetom kolu ABA lige, KK Bosna BH Telecom je večeras ugostila KK Crvena zvezda, a bilo je 86:77 za goste. 

Crveno-bijeli su bolje otvorili susret i poveli s 10:0, uzkvalitetne šuteve Nvore i Milera-Mekintajera, a onda su se probudili domaći i istopili tu prednost.

U drugoj četvrtini Bosna je uspjela smanjiti zaostatak zahvaljujući ponajviše raspoloženom Kovačeviću, ali Zvezda je održavala kontrolu nad rezultatom.

Iako su Studenti pokušavali serijama trojki i prodorima Delalića i Vesta, gosti su odgovarali efikasno, predvođeni Nvorom i Batlerom.

Treća četvrtina donijela je još veću borbu – Bosna je u nekoliko navrata bila blizu poravnanja ili vodstva, ali Zvezda je na kraju ipak zadržala prednost u ključnim momentima.

Posljednja dionica nije donijela ništa spektakularno. Domaći košarkaši nastavili su s greškama i promašajima s penala, gosti su održali prednost i stigli do pobjede.

Najefikasniji igrač na utakmici bio je Bosnin Kovačević s 19 poena, šest skokova i dvije asistencije, ali izostala je podrška saigrača. Dvocifren je bio još Vest s 11 poena, a Šalić je dodao 10.

Zvezdu je do pobjede predvodio Nvora s 18 poena uz četiri trojke. Miler-Mekintajer je dodao 17, a 15 je ubacio Batler.

Tok uživo:

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Dnevni avaz
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Dnevni avaz
+8

Kraj utamice!

40' - Veliki promašaj Atića za tri i čini se da je to to. 

39' - Kovačević pogađa pod faulom 75 sekundi do kraja. Pogodio je i dodatno bacanje. 

38' - Dva promašaja s penala za Bosnu, nevjerovatno.

37' - Prodor i poeni Vesta za dva.

37' - Poeni Nvore za +10 Zvezde, tajm-aut.

35' - Trojka Janga, na -6 Bosna. 

34' - Istekao je napad Bosne i lopta je za goste. Nevjerovatno. 17. izgubljena lopta domaćih.

34' - Poeni Nvore, ali barem je za dva, a ne za tri. Prvi njegovi poeni za dva nakon četiri trojke.

33' - Trojka Delalića, Bosna na -5.

32' - Jang za dva.

32' - Davidovac krade loptu i zakucava.

31' - Bez poena u prvih 60 sekundi posljednje dionice. Batler je iz ugla promašio za tri.

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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1

30' - Dalekometna trojka Batlera za kraj treće dionice. 

30' - Cijelu utakmicu ovo gledamo. Zvezda napravi dvocifrenu prednost, pa se Bosna vrati. Serija Bosne 5:0 sada i zakucavanje koje je izveo Zubac.

29' - Koraci svirani sada i gostima. 

29' - Miljenović za tri, a onda Zubac upravo preko njega pogađa dvojku.

29' - Batler je pogodio dva bacanja, pa faulirao Kovačevića koji pogađa jedno od dva.

28' - Koraci Atića. Ljuti se Atić na sudije, ali bolje je da se smiri. Sjetimo se njegove tehničke na meču reprezentacije protiv Srbije.

28' - Batler pogađa pod faulom, a pogodio je i dodatno bacanje. 

27' - Kovačević za -4, 15. njegov poen. Batler promašuje za tri na drugoj strani.

27' - Koraci Janga, kakva šteta.

26' - Motejunas za dva, na drugoj strani promašuje Vest.

25' - Vest pogađa za tri, -4 je! Četvrta vezana trojka Bosne i tajm-aut zove Obradović.

25' - Plamer pogađa trojku, a onda konačno promašuje Nvora.

24' - Vest pogađa trojku, Bosna na -8. Ali Motejunas na drugoj strani vraća dvocifrenu prednost gostima.

23' - Jang uzvraća trojkom na drugoj strani.

23' - Četvrta trojka nevjerovatnog Nvore.

22' - Šalić promašuje dva penala, Nvora gubi loptu na drugoj strani, a to kažnjava Atić.

21' - Promašaji domaćih košarkaša na startu drugog dijela.

Počelo je drugo poluvrijeme.

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+4

Kraj prvog poluvremena, gosti imaju devet poena prednosti. 

20' - Trojka Šalića diže Zetru na noge.

19' - Delalić je pogodio dva od tri slobodna bacanja nakon nesportske Kalinića. 

18' - Motiejunas siguran.

18' - Šalić je pogodio pod faulom, ali je promašio dodatno bacanje.

18' - Batler je pogodio za dva. 

17' - Nvora pogađa novu trojku za +11 što je najuvjerljivija prednost Zvezde do sada. Pašalić traži tajm-aut.

16' - Miler-Mekintajer pogađa pod faulom, a potom pogađa i penal za +8 gostiju.

16' - Nezaustavljivi Kovačević ponovo za dva.

15' - Nvore pogađa za tri poena.

14' - Kovačević pogađa dva penala, igra sjajnu utakmicu.

13' - Ojeleje za tri, ied Zvezda na +6.

13' - Novi poeni Studenata, gosti zovu tajm-aut. Tope razliku košarkaši Bosne.

12' - Delalić je pogodio jedno slobodno bacanje.

12' - Zakucavanje gostiju preko Ojelejea, a onda poeni Kovačevića na drugoj strani.

11' - Zvezda trojkom otvara drugu četvrtinu.

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+4

10' - Kontra Zvezde nakon promašaja Vesta i Davidovac pogađa pod faulom za novo vodstvo gostiju. Pogodio je i bacanje i to je kraj prve četvrtine. 

10' - Povela je ponovo Zvezda, ali Kovačević pogađa za novo izjednačenje. 

9' - Plamer pogađa trojku, izjednačenje Bosne na 19:19.

8' - Davidovac pogađa dva bacanja. Batler nakon toga za novo vodstvo Zvezde.

7' - Kovačević pod faulom pogađa, a nakon toga i slobodno bacanje. Preokret Bosne!

7' - Pogađa Batler za dva, ali Kovačević uzvraća na drugoj strani.

6' - Vest pogađa trojku, Bosna na -1!

5' - Poeni Šalića, serija Bosne 8:2.

5' - Pet poena Atića za kratko vrijeme, konačno.

4' - Promašaj Janga kažnjava Kodi novom trojkom, 0:10. Tajm-aut zove Pašalić.

3' - Bezidejno djeluje Bosna u napadu. 

2' - Miler Mekintajer za tri, a onda Mitojunas za dva. Zvezda bolje otvara meč.

Počeo je meč!

17:55 - Prije početka utakmice je, simbolično na 24. godišnjicu njegove smrti, puštena pjesma u čast Mirze Delibašića.

16:30 - Zetra se lagano puni, a igrači oba tima izašli su na zagrijavanje. 

# KK CRVENA ZVEZDA
# KK BOSNA
# ABA LIGA
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