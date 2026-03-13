Musa se zahvalio Sarajevu: "Ne samo da ste prošli test, nego ste nam dali drugi dom"

Bišćanin se dan nakon utakmice i pobjede protiv Baskonije (100:96) zahvalio sarajevskoj publici pred kojom je toliko puta ranije nastupao, iako u dresu nacionalnog tima.

Džanan Musa nije zaboravio odakle je krenuo, sada kada igra u jednom od najbogatijih klubova Eurolige.

Kao veza između kluba i grada, Musa se emotivno obratio na društvenim mrežama, ističući kako svi u klubu cijene podršku Sarajeva protiv Baskonije.

- Hvala Sarajevo! Ne samo da ste prošli test, nego ste nam dali drugi dom i hvala vam u ime cijele @dubaibasketballclub organizacije! Vidimo se u narednim utakmicama i zajedno do novih pobjeda!!!! - napisao je Musa.

Sarajevo će uskoro ponovo imati priliku da pokaže podršku klubu koji u svojoj dvorani ne može igrati zbog ratnih zbivanja na Bliskom istoku. Sljedeći meč Dubai kao domaćin igra ponovo u Zetri, i to protiv Crvene Zvezde u nedjelju u okviru Top8 runde ABA lige.

Novi dom košarkaši Dubaija su našli u Olimpijskoj dvorani Zetra, gdje ih je publika nosila do pobjede koja bi mogla lansirati tim iz Emirata u play-off Eurolige.