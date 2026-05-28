Stari rivali opet odlučuju o kruni prvaka Bosne i Hercegovine

Igokea m:tel i Bosna BH Telecom večeras počinju borbu za titulu prvaka Bosne i Hercegovine u košarci.

Prvi meč finala play-offa igra se u Laktašima, a prema propozicijama finala odlučivat će dvije utakmice, odnosno bolja ukupna koš-razlika.

Oba tima do finala su stigla bez većih problema. Bosna je nakon pobjede u prvom susretu polufinala u revanšu u Zetri deklasirala Slobodu Energoinvest sa 88:45, dok je Igokea i u drugoj utakmici bila bolja od Širokog, slavivši u Laktašima sa 104:90.

Aktuelni prvak BiH u finale ulazi s domaćim terenom i iskustvom igranja najvažnijih utakmica, ali Bosna ove sezone ima dovoljno kvaliteta da vjeruje u povoljan rezultat pred revanš.

Prvi duel mogao bi odrediti kompletan tok finala, jer se u ovakvom formatu ne igra samo za pobjedu, nego za svaku loptu i svaki poen koji može biti presudan u borbi za titulu.