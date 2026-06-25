I na Vlašiću se slavio historijski uspjeh: Košarkaški Zmajevi uz televizor bodrili nogometne heroje

Dok su navijači širom Bosne i Hercegovine i dijaspore slavili plasman nogometne reprezentacije u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, velika podrška stigla je i sa Vlašića, gdje se na pripremama nalaze košarkaški reprezentativci naše zemlje.

Bh. košarkaši, koji se pripremaju za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije, zajedno su pratili duel Zmajeva protiv Katara i s velikim emocijama ispratili historijsku pobjedu.

Kompletan stručni štab i igrači okupili su se uz televizijski prijenos, a prema snimku koji je objavio Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, atmosfera je od prve do posljednje minute bila ispunjena optimizmom i navijačkom strašću.

Posebno dobro raspoložen bio je selektor Dario Gjergja, koji je zajedno sa svojim izabranicima uživao u velikom uspjehu nogometnih kolega.



