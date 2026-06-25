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SLAVLJE I NA PLANINI

I na Vlašiću se slavio historijski uspjeh: Košarkaški Zmajevi uz televizor bodrili nogometne heroje

Reprezentativci BiH s priprema pratili pobjedu protiv Katara, a dobro raspoloženje nije krio ni selektor Dario Gjergja

Gledanje utakmice. FOTO: Screenshot

M. R.

25.6.2026

Dok su navijači širom Bosne i Hercegovine i dijaspore slavili plasman nogometne reprezentacije u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, velika podrška stigla je i sa Vlašića, gdje se na pripremama nalaze košarkaški reprezentativci naše zemlje.

Bh. košarkaši, koji se pripremaju za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije, zajedno su pratili duel Zmajeva protiv Katara i s velikim emocijama ispratili historijsku pobjedu.

Kompletan stručni štab i igrači okupili su se uz televizijski prijenos, a prema snimku koji je objavio Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, atmosfera je od prve do posljednje minute bila ispunjena optimizmom i navijačkom strašću.

Posebno dobro raspoložen bio je selektor Dario Gjergja, koji je zajedno sa svojim izabranicima uživao u velikom uspjehu nogometnih kolega.


Jedni drugima najveća podrška

Još jednom se pokazalo koliko zajedništvo vlada među bh. reprezentativcima bez obzira na sport kojim se bave. Košarkaški Zmajevi nisu krili oduševljenje nakon plasmana nogometne selekcije među najbolje ekipe prvenstva, a nema sumnje da se slavlje nastavilo i nakon završetka utakmice.

Dok fudbalska reprezentacija nastavlja svoj san na Svjetskom prvenstvu, košarkaše uskoro očekuju novi izazovi na putu ka Mundobasketu.

Prvi naredni ispit bit će utakmica protiv Turske, koja je na programu 2. jula u Zenici, dok će četiri dana kasnije reprezentacija Bosne i Hercegovine gostovati u Beogradu selekciji Srbije.

Jedno je sigurno – sinoć su na Vlašiću svi bili samo navijači, a historijski uspjeh nogometnih Zmajeva dodatno je podigao atmosferu u taboru bh. košarkaša.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# KOŠARKAŠKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# SLAVLJE
# MUNDIJAL 2026
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