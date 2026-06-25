Legenda Efesa sama platila odlazak i okrenula novu stranicu karijere

Postoje odlasci koji predstavljaju običan transfer i postoje oni koji označavaju kraj jedne epohe. Odlazak Šejna Larkina (Shane Larkin) iz Anadolu Efesa bez dileme pripada ovoj drugoj kategoriji.
Američki plejmejker, koji je godinama bio zaštitno lice istanbulskog velikana i jedan od najboljih igrača Evrolige, odlučio je zatvoriti jedno od najslavnijih poglavlja u historiji kluba. Nakon osam sezona provedenih u plavo-bijelom dresu, Larkin će karijeru nastaviti u redovima najvećeg rivala – Fenerbahčea.
Sam platio slobodu
Prema informacijama portala BasketNews, Larkin je iz vlastitog džepa uplatio 400.000 dolara obeštećenja kako bi raskinuo važeći ugovor s Efesom, koji je trajao do 2028. godine.
Na taj način spriječio je klub da blokira njegov transfer. Posebno je zanimljivo da je zbog ovog poteza pristao i na značajno manju zaradu. U Efesu je godišnje zarađivao gotovo četiri miliona dolara, dok će u novom klubu primati osjetno manje. Razliku mu neće nadoknaditi ni Efes ni Fenerbahče, što dovoljno govori koliko je želio napraviti ovaj korak.
Simbol zlatne generacije
Kada je 2018. godine stigao iz NBA lige u Anadolu Efes, malo ko je mogao pretpostaviti da će upravo on postati lice najuspješnije ere u historiji kluba.
Zajedno s trenerom Erginom Atamanom (Ergin Ataman), Vasilijem Micićem (Vasilije Micić) i ostatkom ekipe, Larkin je predvodio Efes do dvije uzastopne titule prvaka Evrope 2021. i 2022. godine.
Njegove bravure, šutevi u odlučujućim trenucima i nevjerovatna sposobnost da preuzme odgovornost učinili su ga miljenikom navijača i jednim od najprepoznatljivijih igrača evropske košarke.
Za mnoge navijače Efesa upravo će njegov odlazak označiti definitivan kraj generacije koja je ispisala najljepše stranice klupske historije.
Ispisao historiju Eurolige
Larkin iza sebe ostavlja impresivno naslijeđe.
Tokom euroligaške karijere prosječno je bilježio 14,8 poena, 2,6 skokova i 4,6 asistencija po utakmici, uz indeks korisnosti 17,3.
Kruna njegove evropske karijere stigla je kada je uvršten među 25 najboljih igrača moderne ere Evrolige, u prestižni izbor "All-25".
Larkin je važnu ulogu imao i u reprezentaciji Turske, s kojom je postao viceprvak Evrope.