Legenda Efesa sama platila odlazak i okrenula novu stranicu karijere

Postoje odlasci koji predstavljaju običan transfer i postoje oni koji označavaju kraj jedne epohe. Odlazak Šejna Larkina (Shane Larkin) iz Anadolu Efesa bez dileme pripada ovoj drugoj kategoriji.

Američki plejmejker, koji je godinama bio zaštitno lice istanbulskog velikana i jedan od najboljih igrača Evrolige, odlučio je zatvoriti jedno od najslavnijih poglavlja u historiji kluba. Nakon osam sezona provedenih u plavo-bijelom dresu, Larkin će karijeru nastaviti u redovima najvećeg rivala – Fenerbahčea.

Sam platio slobodu

Prema informacijama portala BasketNews, Larkin je iz vlastitog džepa uplatio 400.000 dolara obeštećenja kako bi raskinuo važeći ugovor s Efesom, koji je trajao do 2028. godine.

Na taj način spriječio je klub da blokira njegov transfer. Posebno je zanimljivo da je zbog ovog poteza pristao i na značajno manju zaradu. U Efesu je godišnje zarađivao gotovo četiri miliona dolara, dok će u novom klubu primati osjetno manje. Razliku mu neće nadoknaditi ni Efes ni Fenerbahče, što dovoljno govori koliko je želio napraviti ovaj korak.