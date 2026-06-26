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NBA TREJD

Lamelo Bol napustio Šarlot, Minesota dovela veliku zvijezdu

Timbervulvsi dobili jednog od najboljih mladih plejmejkera lige, dok Hornetsi kreću u rekonstrukciju

Lamelo Bol. Platforma X

M. R.

26.6.2026

Jedan od najvećih trejdova ovog ljeta u NBA ligi postao je stvarnost. Šarlot Hornetsi (Charlotte Hornets) odlučili su rastati se od svoje prve zvijezde Lamela Bola (LaMelo Ball), koji će karijeru nastaviti u dresu Minesota Timbervulvsa (Minnesota Timberwolves).

Zajedno s Bolom u Minnesotu odlazi i Džoš Grin (Josh Green), dok će u suprotnom smjeru krenuti centar Naz Rid (Naz Reid), uz izuzetno vrijedan paket budućih izbora na NBA draftu.

Hornetsi osigurali bogatu budućnost

Pored Rida, Charlotte je dobila i nezaštićeni izbor prve runde drafta 2033. godine, tri izbora druge runde (2029, 2032. i 2033.), kao i pravo zamjene izbora prve runde s Timbervulvsima 2028, 2029. i 2030. godine.

Uprava Hornetsa na taj način dobila je značajan kapital za nastavak izgradnje ekipe u godinama koje dolaze.

Nova velika trojka Minesote

Ovim trejdom Minesota je dobila jezgro ekipe za narednih nekoliko sezona. Uz Bola, glavne uzdanice tima bit će Edvards i Džejden Mekdenijels (Jaden McDaniels), a sva trojica imaju dugoročne ugovore koji bi Timbervulvsima trebali omogućiti kontinuitet u borbi za vrh Zapadne konferencije i napad na NBA naslov.

Minnesota pronašla igrača kojeg je tražila

Nakon nekoliko godina obilježenih zdravstvenim problemima, Bol je prošle sezone konačno odigrao gotovo kompletnu sezonu.

Na 72 utakmice prosječno je bilježio 20,1 poen, 7,1 asistenciju i 4,8 skokova, uz vrlo dobrih 36,8 posto šuta za tri poena.

Prema važećem ugovoru u Šarlotu imao je još tri garantovane sezone, a početkom jula stiče pravo na novo dvogodišnje produženje vrijedno 119,2 miliona dolara.

# NBA
# CHARLOTTE HORNETS
# MINNESOTA TIMBERWOLVES
# LAMELO BALL
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