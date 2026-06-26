Lamelo Bol napustio Šarlot, Minesota dovela veliku zvijezdu

Jedan od najvećih trejdova ovog ljeta u NBA ligi postao je stvarnost. Šarlot Hornetsi (Charlotte Hornets) odlučili su rastati se od svoje prve zvijezde Lamela Bola (LaMelo Ball), koji će karijeru nastaviti u dresu Minesota Timbervulvsa (Minnesota Timberwolves).

Zajedno s Bolom u Minnesotu odlazi i Džoš Grin (Josh Green), dok će u suprotnom smjeru krenuti centar Naz Rid (Naz Reid), uz izuzetno vrijedan paket budućih izbora na NBA draftu.

Hornetsi osigurali bogatu budućnost

Pored Rida, Charlotte je dobila i nezaštićeni izbor prve runde drafta 2033. godine, tri izbora druge runde (2029, 2032. i 2033.), kao i pravo zamjene izbora prve runde s Timbervulvsima 2028, 2029. i 2030. godine.

Uprava Hornetsa na taj način dobila je značajan kapital za nastavak izgradnje ekipe u godinama koje dolaze.