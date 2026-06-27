Povratak Željka Obradovića mogao bi biti obilježen na način kakav nije viđen u historiji

Dolazak Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa izazvao je ogromnu euforiju među navijačima, a u Atini se sada sprema spektakl kakav se rijetko viđa u košarci.

Klub ozbiljno razmatra mogućnost da se ovogodišnji Memorijalni turnir “Pavlos Janakopulos” odigra na otvorenom stadionu OAKA, pred čak 65.000 ljudi.

Ideja je da prve povratničke utakmice najtrofejnijeg evropskog trenera na klupi Zelenih budu pretvorene u događaj za pamćenje, posebno nakon velikog interesa koji je izazvao njegov povratak.

Prema pisanju grčkih medija, Panatinaikos neće putovati u Kinu, kako je prvobitno bilo planirano, već bi turnir trebao biti održan u Atini 19. i 20. septembra.

Dimitrios Janakopulos (Dimitris Giannakopoulos) želi napraviti još veći spektakl od onog iz septembra 2024. godine, kada je na kultnom Panatinaiko stadionu bilo 40.000 navijača.

Tada je Partizan pod Obradovićevim vodstvom savladao Panatinaikos rezultatom 75:64, a sada bi isti turnir mogao oboriti vlastiti rekord i okupiti više od 65.000 pristalica atinskog velikana.