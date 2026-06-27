Haos u Real Madridu: Nakon funkcionera odlazi i trener, sprema se nova velika čistka

Košarkaški klub Real Madrid prolazi kroz veoma turbulentan period.

Čini se da unutrašnje stvari u timu ne funkcionišu kako treba. Ekipa je postala vicešampion Evrope i odigrala dobro u finalu, ali je to ostavilo ozbiljne posljedice u domaćem prvenstvu, gdje je Real eliminisan već u četvrtfinalu, što se zaista rijetko dešava.

Nakon povratka Huana Karlosa Sančesa (Juan Carlos Sanchez) na mjesto šefa košarkaške sekcije, uslijedio je pravi talas otkaza. Klub su već napustili sportski direktor Ćaćo Rodriges (Chacho Rodriguez), njegov zamjenik Martinas Pocijus (Martynas Pocius), kao i izvršni direktor Pako Robles (Paco Robles). Prema pisanju španskih medija, sljedeći na udaru je šef stručnog štaba Serđo Skariolo (Sergio Scariolo), koji bi već u ponedjeljak mogao postati bivši.

Jedan portal koji pomno prati dešavanja u Realu tvrdi da je odluka o smjeni već donesena. Navodno je poznato i ime novog kormilara – ekipu bi trebao preuzeti Lolo Kaljin (Lolo Calin), koji trenutno obavlja funkciju Skariolovog pomoćnika. Za ozvaničenje svih ovih radikalnih poteza čeka se još samo konačno odobrenje predsjednika Florentina Peresa (Florentino Perez).

Tri igračke želje na radaru

Uporedo s trenerskom vrteškom, Real uveliko planira i igračku križaljku za narednu sezonu, a u fokusu su španski košarkaši. Klub je navodno spreman platiti obeštećenje za Haimea Pradilju (Jaime Pradilla) iz Valensije, dok je velika želja i dovođenje Huanća Ernangomesa (Juancho Hernangomez) iz Panatinaikosa (Panathinaikos). Pored njih, ozbiljna opcija je i Đan Montero (Jean Montero), čiji dolazak u Madrid takođe ne treba isključiti.

Ko je kontroverzni Huan Karlos Sančes?

Egzodus funkcionera iz Madrida nakon imenovanja Sančesa nije iznenađenje za tamošnju javnost. On je od ranije poznat po kontroverznim odlukama, a najzvučnija je svakako ona kada je uručio otkaz Pablu Lasu (Pablo Laso) nakon što je trofejni trener doživio infarkt. Sančes je tada imenovao Ćusa Matea (Chus Mateo) za glavnog trenera, javno poručivši da Laso zbog zdravstvenog stanja više ne može voditi ekipu.