Jusuf Nurkić poslao moćnu poruku podrške Hrvatskoj pred odlučujući meč na Mundijalu

Bosanskohercegovačka NBA zvijezda i reprezentativac naše zemlje Jusuf Nurkić još jednom je pokazao da zdušno prati zbivanja na Svjetskom fudbalskom prvenstvu, pruživši javnu podršku selekciji Hrvatske pred njihov ključni meč na turniru.

"Vatrene" večeras očekuje važan okršaj trećeg kola grupne faze protiv Gane, a računica za izabranike Zlatka Dalića je jasna – moraju ostati neporaženi ukoliko žele čekirati kartu za drugu rundu Mundijala.

Uoči ovog velikog sportskog ispita, centar Finiks Sansa oglasio se na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Nurkić je podijelio fotografiju na kojoj se nalaze legende hrvatskog fudbala Ivan Perišić i Luka Modrić, uz dirljiv komentar podrške komšijama.

- Sretno, Hrvatska! Idemo po nokaut-fazu Svjetskog prvenstva! - napisao je popularni "Bosnian Beast".