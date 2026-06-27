Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BH. KOŠARKAŠ

Jusuf Nurkić poslao moćnu poruku podrške Hrvatskoj pred odlučujući meč na Mundijalu

"Vatrene" večeras očekuje važan okršaj trećeg kola grupne faze protiv Gane

Jusuf Nurkić. FIBA

B. P.

27.6.2026

Bosanskohercegovačka NBA zvijezda i reprezentativac naše zemlje Jusuf Nurkić još jednom je pokazao da zdušno prati zbivanja na Svjetskom fudbalskom prvenstvu, pruživši javnu podršku selekciji Hrvatske pred njihov ključni meč na turniru.

"Vatrene" večeras očekuje važan okršaj trećeg kola grupne faze protiv Gane, a računica za izabranike Zlatka Dalića je jasna – moraju ostati neporaženi ukoliko žele čekirati kartu za drugu rundu Mundijala.

Uoči ovog velikog sportskog ispita, centar Finiks Sansa oglasio se na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Nurkić je podijelio fotografiju na kojoj se nalaze legende hrvatskog fudbala Ivan Perišić i Luka Modrić, uz dirljiv komentar podrške komšijama.

- Sretno, Hrvatska! Idemo po nokaut-fazu Svjetskog prvenstva! - napisao je popularni "Bosnian Beast".

Jusuf Nurkić podržao Vatrene. FOTO: Instagram

# JUSUF NURKIĆ
# NBA
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.