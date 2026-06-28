Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOŠARKA

NBA legenda preuzima kormilo evropskog velikana: Toni Parker krenuo u novu misiju

Proslavljeni Francuz postao trener Asvela, koji uz velika pojačanja želi napraviti iskorak u Euroligi.

Toni Parker. Asvel Basket

M. R.

28.6.2026

Nekadašnji vrhunski plejmejker Toni Parker (Tony Parker) započeo je novo poglavlje u bogatoj košarkaškoj karijeri. Legendarni Francuz imenovan je za glavnog trenera Asvela iz Liona, kluba čiji je predsjednik još od 2014. godine.

Asvel je potvrdio da imenovanjem 44-godišnjeg Parkera želi otvoriti novu eru, s jasnim ciljem da se nametne u vrhu francuske košarke i napravi ozbiljan iskorak u Euroligi.

- Ovo je trenutak na koji sam dugo čekao. Osjećam ogroman ponos što preuzimam ovu odgovornost. Povratak uz parket, svakodnevni rad s ekipom i vođenje igrača kroz razvoj predstavljaju izazov koji me izuzetno motivira -, poručio je Parker nakon imenovanja.

Ambiciozan projekt

Francuski velikan već je aktivan na tržištu i pokušava dovesti nekoliko zvučnih pojačanja. Među igračima koje želi angažovati nalaze se Silven Fransisko (Sylvain Francisco),Armoni Bruks (Armoni Brooks) i Danijel Tajs (Daniel Theis), što jasno pokazuje da Asvel planira konkurisati najjačim evropskim klubovima.

Dolazak Parkera na klupu nije samo sportska odluka, već i dio šire strategije razvoja evropske košarke. Asvel se posljednjih godina profilirao kao jedan od ključnih klubova u projektu približavanja NBA lige evropskom tržištu, a upravo se Parker smatra jednim od najvažnijih ambasadora tog procesa.

Dio projekta NBA Europe

Imenovanje Parkera dolazi u trenutku kada se sve intenzivnije govori o projektu "NBA Europe", koji bi u narednim godinama trebala dodatno povezati američku i evropsku košarku kroz novu elitnu ligu i snažnije komercijalne projekte.

Asvel se već duže vrijeme spominje među klubovima koji bi mogli imati značajnu ulogu u tom projektu, a Parker, kao četverostruki NBA prvak i jedna od najvećih evropskih zvijezda u historiji najjače lige svijeta, logičan je izbor za lice novih ambicija kluba.

Impresivna karijera

Parker je kao igrač najveći trag ostavio u San Antonio Spursima, s kojima je osvojio četiri NBA titule. Njegov dres s brojem devet povučen je iz upotrebe i nalazi se pod svodom dvorane u San Antoniju.

Tokom bogate karijere nastupao je još za PSG, Asvel i Šarlot Hornetse (Charlotte Hornetse), dok je u NBA ligi odigrao 1.254 utakmice, od čega čak 1.198 u dresu Spursa. Prosječno je bilježio 15,5 poena i 5,6 asistencija po susretu, čime je stekao status jednog od najboljih evropskih košarkaša svih vremena.

Sada će pokušati dokazati da jednako uspješan može biti i u ulozi trenera, predvodeći Asvel prema mnogo većim evropskim ambicijama.

# KOŠARKA
# TONY PARKER
# ASVEL BASKET
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.