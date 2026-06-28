NBA legenda preuzima kormilo evropskog velikana: Toni Parker krenuo u novu misiju

Nekadašnji vrhunski plejmejker Toni Parker (Tony Parker) započeo je novo poglavlje u bogatoj košarkaškoj karijeri. Legendarni Francuz imenovan je za glavnog trenera Asvela iz Liona, kluba čiji je predsjednik još od 2014. godine.

Asvel je potvrdio da imenovanjem 44-godišnjeg Parkera želi otvoriti novu eru, s jasnim ciljem da se nametne u vrhu francuske košarke i napravi ozbiljan iskorak u Euroligi.

- Ovo je trenutak na koji sam dugo čekao. Osjećam ogroman ponos što preuzimam ovu odgovornost. Povratak uz parket, svakodnevni rad s ekipom i vođenje igrača kroz razvoj predstavljaju izazov koji me izuzetno motivira -, poručio je Parker nakon imenovanja.

Ambiciozan projekt

Francuski velikan već je aktivan na tržištu i pokušava dovesti nekoliko zvučnih pojačanja. Među igračima koje želi angažovati nalaze se Silven Fransisko (Sylvain Francisco),Armoni Bruks (Armoni Brooks) i Danijel Tajs (Daniel Theis), što jasno pokazuje da Asvel planira konkurisati najjačim evropskim klubovima.

Dolazak Parkera na klupu nije samo sportska odluka, već i dio šire strategije razvoja evropske košarke. Asvel se posljednjih godina profilirao kao jedan od ključnih klubova u projektu približavanja NBA lige evropskom tržištu, a upravo se Parker smatra jednim od najvažnijih ambasadora tog procesa.