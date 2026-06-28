Zmajevi završili pripreme na Vlašiću: Bez Muse i Arslanagića, ali s jasnim ciljem protiv Turske

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je danas sedmodnevne pripreme na Vlašiću te se vraća u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske.

Oslabljeni Zmajevi pripreme su počeli 21. juna. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gjergje za uzvratni mečeve sa Turskom i Srbijom.

- Neće biti ni Adnana Arslanagića, koji zbog povrede neće moći igrati. Selektor Gjergja se odlučio raditi s igračima koje je imao na raspolaganju, odnosno nije odlučio slati nove pozive. Procijenio je da bilo kontraproduktivno, s obzirom da je ljeto i da su svi na odmoru, zvati nove igrače, koji sigurno ne bi bilo na nivou spreme igrača koji su tu. Zbog pravila NBA lige, prva dva dana nije mogao trenirati ni Luka Garza, ali on je radio ostatak vremena kojeg su proveli na Vlašiću - ističe generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić.

Turska, Srbija i BiH su već izborile prolaz u drugu grupnu fazu, koja počinje krajem augusta, ali će u preostala dva kola biti poznato i s koje će pozicije te s koliko bodova nastaviti takmičenje. Zato je, dodaje, važna utakmica protiv Turske, a onda i gostujuća protiv Srbije.

- Sada predstoji završni treninzi za ovu utakmicu, koja je velika utakmica. Turska je, da tako kažem, brutalna ekipa. Dolazi i Alperin Sengun, Tarik Biberović... Vjerujemo da će dvorana biti puna i da će momci imati potrebnu podršku, koju su zaslužili. Malo nam, činjenica je, planove kvari što je fokus na Svjetskom prvenstvu u nogometu, ali vjerujem da će dvorana biti puna. Zbog toga smo, uostalom, za ovu utakmicu i izabrali Zenicu, jer se vidjelo u mečevima Eurolige i ABA lige ekipe iz Dubaija, da se može napraviti dobra atmosfera. Uostalom, ovo će biti prilika da, nakon nekog vremena, reprezentacija ponovo gostije u Zenici - kaže Alihodžić.

Selektor Dario Gjergja na raspolaganju ima Alena Pjanića, Edina Atića, Aleksandra Lazića, Kenana Kamenjaša, Darka Talića, Adina Vrabca, Asima Gutića, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Luku Garzu, Reufa Livadića, Emana Šertovića, Aliju Islamovića i Stefana Simanića.

- Svi su igrači zdravi, najvažnije je da nije bilo povreda na ovim pripremama, na kojima je urađena dobra "baza". Sada predstoji završni dio i nadamo se najboljem. Igrali i štab su zadovoljni što su, po ovakvim vrućinama, imali priliku da rade na planini, a i uslovi na Vlašiću bilo su odlični. Dvorana u kojoj su radili ima parket, tako da smo pogodili s takvom odlukom - naglašava Alihodžić.

Tabela grupe C: Turska 4-0, Srbija i BiH 2-2, Švicarska 0-4.