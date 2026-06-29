Lenard blizu senzacionalnog transfera u klub s kojim je osvojio titulu

Jedna od najvećih priča ovogodišnjeg NBA prijelaznog roka mogla bi dobiti neočekivan rasplet. Sve više američkih medija piše da postoji realna mogućnost povratka Kavaja Lenarda (Kawhi Leonard) u Toronto Reptorse (Toronto Raptors), klub s kojim je ispisao najljepše stranice svoje bogate karijere.

Prema dostupnim informacijama, Los Anđeles Klipersi (Los Angeles Clippers) i Toronto proteklog vikenda vodili su ozbiljne pregovore o mogućoj razmjeni igrača. Iako dogovor još nije postignut, obje strane navodno su zainteresovane da nastave razgovore.

Reptorsi su, prema istim izvorima, spremni ponuditi paket predvođen Brendonom Ingramom (Brandon Ingram) i budućim izborima na draftu, dok bi najradije zadržali Ar Džeja Bereta (RJ Barrett). S druge strane, Klipersi za dvostrukog MVP-ja NBA finala traže značajnu protivvrijednost, posebno jer mu predstoji posljednja godina aktuelnog ugovora.

Ključ cijele priče mogao bi biti upravo Lenardov stav. Navodno je spreman potpisati novi ugovor ukoliko bude trejdovan u Toronto, iako mu je prioritet ostanak u Los Anđelesu. Upravo zbog toga čelnici Reptorsa pažljivo procjenjuju koliko vrijedi rizik od odricanja važnih igrača i budućih draft izbora.

Lenard je tokom karijere osvojio dvije NBA titule. Prvu sa San Antonio Spursima (San Antonio Spurs) 2014. godine, a drugu pet godina kasnije s Torontom, kada je Reptorsima donio prvi i do danas jedini šampionski prsten u historiji franšize.

Zanimljivo je da su upravo Los Anđeles Klipersi jedina ekipa za koju je igrao, a s kojom nije uspio osvojiti čuveni Leri O'Brajan (Larry O'Brien) trofej. Od njegovog dolaska 2019. godine očekivala se šampionska era, ali brojne povrede i razočaravajući nastupi u plej-ofu spriječili su ostvarenje tog cilja.

Ukoliko se povratak u Toronto zaista dogodi, bio bi to jedan od najzvučnijih transfera ovog ljeta i emotivan povratak igrača kojeg navijači Reptorsa i danas smatraju najvećim junakom u historiji kluba.