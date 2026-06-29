Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOŠARKA

Reprezentacija BiH nakon priprema na Vlašiću obavila prvi trening u Zenici

Košarkaški Zmajevi se pripremaju za završnicu kvalifikacija

Košarkaška reprezentacija BiH. FENA

FENA

29.6.2026

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon završetka priprema na Vlašiću, stigla je u Zenicu i u Gradskoj areni "Husejin Smajlović" obavila prvi trening, pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izabranici selektora Darija Gjergje u narednim danima će obaviti završni dio priprema za utakmicu protiv reprezentacije Turske, koja će u pomenutoj dvorani biti odigrana u četvrtak, 2. jula s početkom u 20 sati. Ulaznice su u prodaji na biletarnici Gradske arene, kao i putem platforme Event.ba.

Nakon domaćeg susreta protiv Turske, bh. košarkaše očekuje gostovanje reprezentaciji Srbije u Beogradu, gdje će 6. jula odigrati posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija.

Pripreme na Vlašiću iskorištene su za podizanje fizičke spreme i uigravanje ekipe, dok će stručni štab u Zenici akcenat staviti na taktičku pripremu i završno brušenje forme pred pomenute mečeve.

# ZENICA
# KOŠARKAŠKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# PRIPREME
# FIBA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.