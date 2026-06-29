Reprezentacija BiH nakon priprema na Vlašiću obavila prvi trening u Zenici

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon završetka priprema na Vlašiću, stigla je u Zenicu i u Gradskoj areni "Husejin Smajlović" obavila prvi trening, pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izabranici selektora Darija Gjergje u narednim danima će obaviti završni dio priprema za utakmicu protiv reprezentacije Turske, koja će u pomenutoj dvorani biti odigrana u četvrtak, 2. jula s početkom u 20 sati. Ulaznice su u prodaji na biletarnici Gradske arene, kao i putem platforme Event.ba.

Nakon domaćeg susreta protiv Turske, bh. košarkaše očekuje gostovanje reprezentaciji Srbije u Beogradu, gdje će 6. jula odigrati posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija.

Pripreme na Vlašiću iskorištene su za podizanje fizičke spreme i uigravanje ekipe, dok će stručni štab u Zenici akcenat staviti na taktičku pripremu i završno brušenje forme pred pomenute mečeve.