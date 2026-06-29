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NBA EVROPA

London i Pariz “teški” preko milijardu dolara, sprema se nova era košarke

Projekt vrijedan milijarde ulazi u završnu fazu planiranja, a evropske metropole bore se za status osnivača nove NBA lige u Evropi

NBA Evropa. Platforma X

M. R.

29.6.2026

Košarkaški svijet ulazi u jednu od najvećih transformacija u svojoj historiji. Projekat NBA Evropa, koji bi trebao promijeniti mapu klupske košarke na Starom kontinentu, dobija sve konkretnije obrise, a interesovanje investitora već sada dostiže rekordne iznose.

Prema navodima Sportica, ponude za franšize u Londonu i Parizu već su premašile milijardu dolara, što dovoljno govori o razmjerama i ambicijama projekta koji bi mogao redefinisati evropsku košarku.

Plan predviđa formiranje lige od 16 timova, od čega bi 12 bili stalni osnivači, dok bi se četiri kluba mijenjala svake godine na osnovu plasmana u FIBA Ligi šampiona, čime bi se zadržala takmičarska dinamika i otvoren put za ulazak novih ekipa.

Među gradovima koji se razmatraju za ulazak u ovaj elitni projekat nalaze se Atina, Barselona, Berlin, Istanbul, Lion, Madrid, Mančester, Milano, Minhen i Rim, što jasno pokazuje da NBA želi pokriti najjača evropska tržišta.

Iako su finansijske ponude ključni segment, jednako važan faktor biće infrastruktura. Mnogi evropski gradovi morat će značajno ulagati u modernizaciju postojećih dvorana ili čak izgradnju novih sportskih objekata kako bi ispunili NBA standarde.

Plan je da NBA liga ima 50 posto vlasništva nad projektom, dok bi preostalih 50 posto pripalo klubovima osnivačima. Prihodi bi dolazili kroz televizijska prava, globalna sponzorstva i marketinška partnerstva.

Procjene govore da bi nova liga u prvih šest godina poslovanja mogla generisati više od 1,5 milijardi dolara prihoda za klubove, što dodatno pojačava interes investitora.

NBA Evropa se tako sve više približava realizaciji, a ulazak Londona i Pariza kao potencijalnih nosilaca projekta već sada se smatra početkom nove ere evropske košarke.

# LONDON
# PARIZ
# NBA
# NBA EVROPA
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