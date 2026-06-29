London i Pariz “teški” preko milijardu dolara, sprema se nova era košarke

Košarkaški svijet ulazi u jednu od najvećih transformacija u svojoj historiji. Projekat NBA Evropa, koji bi trebao promijeniti mapu klupske košarke na Starom kontinentu, dobija sve konkretnije obrise, a interesovanje investitora već sada dostiže rekordne iznose.

Prema navodima Sportica, ponude za franšize u Londonu i Parizu već su premašile milijardu dolara, što dovoljno govori o razmjerama i ambicijama projekta koji bi mogao redefinisati evropsku košarku.

Plan predviđa formiranje lige od 16 timova, od čega bi 12 bili stalni osnivači, dok bi se četiri kluba mijenjala svake godine na osnovu plasmana u FIBA Ligi šampiona, čime bi se zadržala takmičarska dinamika i otvoren put za ulazak novih ekipa.

Među gradovima koji se razmatraju za ulazak u ovaj elitni projekat nalaze se Atina, Barselona, Berlin, Istanbul, Lion, Madrid, Mančester, Milano, Minhen i Rim, što jasno pokazuje da NBA želi pokriti najjača evropska tržišta.