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PRIPREME

Bihać ovih dana zaista živi sport: Mladi bh. košarkaši donose novu reprezentativnu euforiju u grad na Uni

Najbolji mladi bh. košarkaši u Bihaću će boraviti do 8. jula

Mladi bh. košarkaši - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

29.6.2026

Bihać ovih dana diše sportskim plućima. Nakon niza sportskih događaja koji su oživjeli grad na Uni, dodatni razlog za ponos i sportsku euforiju donio je dolazak košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine do 20 godina, koja upravo u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije.

Najbolji mladi bh. košarkaši u Bihaću će boraviti do 8. jula, a odlični uslovi u Sportskoj dvorani Luke, gostoprimstvo domaćina i podrška lokalne zajednice učinili su da se reprezentativci osjećaju kao kod kuće.

Kapiten reprezentacije Tarik Hrelja istakao je kako je cilj ekipe da iz dana u dan podiže formu i što spremnija dočeka evropske izazove.

- Najvažnije je da ostanemo fokusirani i da svakim treningom budemo bolji. Uslovi u Bihaću su zaista odlični, imamo sve što nam je potrebno i svi smo zadovoljni - poručio je Hrelja.

Važna stepenica

Selektor Admir Prašović naglasio je da je reprezentacija U-20 ponovo formirana nakon deset godina, kao važna stepenica prema seniorskom nacionalnom timu.

- Ovi momci predstavljaju budućnost bh. košarke i uvjeren sam da ćemo mnoge od njih uskoro gledati u dresu seniorske reprezentacije. U Bihaću imamo vrhunske uslove za rad i zahvalni smo svima koji su omogućili ove pripreme - rekao je Prašović.

Velike zasluge za dolazak reprezentacije u Bihać pripadaju Košarkaškoj akademiji Bihać i Amiru Kulenoviću, koji ističe da je ovo potvrda dugogodišnjeg kvalitetnog rada s mladim košarkašima.

- Ovo je velika stvar za Bihać, za naše mlade sportiste i cijelu zajednicu. Djeca imaju priliku upoznati reprezentativce koji bi sutra mogli biti nosioci igre seniorske reprezentacije. Vjerujem da ovo nije kraj velikih sportskih događaja u našem gradu - kazao je Kulenović.

Podršku reprezentaciji pružili su i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić te predstavnici Gradskog sportskog saveza Bihać, koji su zajedno s Vladom USK i Gradom Bihaćem pomogli organizaciju priprema.

Prijateljske utakmice

Posebnu draž ovim pripremama dat će i dvije prijateljske utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona, koje će biti odigrane u četvrtak i petak u Sportskoj dvorani Luke. Bišćani će imati jedinstvenu priliku uživo gledati budućnost bosanskohercegovačke košarke i pružiti podršku mladim Zmajevima pred odlazak na Evropsko prvenstvo.

Grad na Uni ovih dana zaista živi sport. Atmosfera je ispunjena pozitivnom energijom, reprezentativnim duhom i zajedništvom, a nema sumnje da će tribine dvorane Luke u utorak i srijedu biti ispunjene navijačima koji će svojim aplauzima dati dodatni vjetar u leđa mladim bh. košarkašima. Bihać još jednom potvrđuje da zna biti odličan domaćin i da istinski voli sport.

# BIHAĆ
# KOŠARKA
# BIH
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