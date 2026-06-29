Bihać ovih dana zaista živi sport: Mladi bh. košarkaši donose novu reprezentativnu euforiju u grad na Uni

Bihać ovih dana diše sportskim plućima. Nakon niza sportskih događaja koji su oživjeli grad na Uni, dodatni razlog za ponos i sportsku euforiju donio je dolazak košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine do 20 godina, koja upravo u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije.

Najbolji mladi bh. košarkaši u Bihaću će boraviti do 8. jula, a odlični uslovi u Sportskoj dvorani Luke, gostoprimstvo domaćina i podrška lokalne zajednice učinili su da se reprezentativci osjećaju kao kod kuće.

Kapiten reprezentacije Tarik Hrelja istakao je kako je cilj ekipe da iz dana u dan podiže formu i što spremnija dočeka evropske izazove.

- Najvažnije je da ostanemo fokusirani i da svakim treningom budemo bolji. Uslovi u Bihaću su zaista odlični, imamo sve što nam je potrebno i svi smo zadovoljni - poručio je Hrelja.

Važna stepenica

Selektor Admir Prašović naglasio je da je reprezentacija U-20 ponovo formirana nakon deset godina, kao važna stepenica prema seniorskom nacionalnom timu.

- Ovi momci predstavljaju budućnost bh. košarke i uvjeren sam da ćemo mnoge od njih uskoro gledati u dresu seniorske reprezentacije. U Bihaću imamo vrhunske uslove za rad i zahvalni smo svima koji su omogućili ove pripreme - rekao je Prašović.

Velike zasluge za dolazak reprezentacije u Bihać pripadaju Košarkaškoj akademiji Bihać i Amiru Kulenoviću, koji ističe da je ovo potvrda dugogodišnjeg kvalitetnog rada s mladim košarkašima.

- Ovo je velika stvar za Bihać, za naše mlade sportiste i cijelu zajednicu. Djeca imaju priliku upoznati reprezentativce koji bi sutra mogli biti nosioci igre seniorske reprezentacije. Vjerujem da ovo nije kraj velikih sportskih događaja u našem gradu - kazao je Kulenović.

Podršku reprezentaciji pružili su i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić te predstavnici Gradskog sportskog saveza Bihać, koji su zajedno s Vladom USK i Gradom Bihaćem pomogli organizaciju priprema.

Prijateljske utakmice

Posebnu draž ovim pripremama dat će i dvije prijateljske utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona, koje će biti odigrane u četvrtak i petak u Sportskoj dvorani Luke. Bišćani će imati jedinstvenu priliku uživo gledati budućnost bosanskohercegovačke košarke i pružiti podršku mladim Zmajevima pred odlazak na Evropsko prvenstvo.

Grad na Uni ovih dana zaista živi sport. Atmosfera je ispunjena pozitivnom energijom, reprezentativnim duhom i zajedništvom, a nema sumnje da će tribine dvorane Luke u utorak i srijedu biti ispunjene navijačima koji će svojim aplauzima dati dodatni vjetar u leđa mladim bh. košarkašima. Bihać još jednom potvrđuje da zna biti odličan domaćin i da istinski voli sport.