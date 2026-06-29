Nurkić riješio budućnost i potpisao ugovor vrijedan milione

Jusuf Nurkić i narednih će sezona igrati u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, nakon što je zvanično potvrđeno da ostaje član Juta Džeza (Utah Jazz).

Bh. centar je poslije sedmica nagađanja potpisao novi dvogodišnji ugovor vrijedan 22 miliona dolara i tako riješio jedno od najvažnijih pitanja pred početak nove NBA sezone.

U klubu iz Sent Lejk Sitija očito vjeruju da Nurkić može imati važnu ulogu u razvoju ekipe i svojim iskustvom pomoći mladom rosteru. Iza njega je bogata NBA karijera u kojoj je, prije Jute, nosio dres Denver Nagetsa (Denver Nuggets), Portland Trejl Blejzersa (Portland Trail Blazers), Finiks Sansa (Phoenix Suns) i Šarlot Hornetsa (Charlotte Hornets), a kroz godine se nametnuo kao jedan od najkvalitetnijih evropskih centara u ligi.

Novi ugovor veliko je priznanje za Nurkića nakon perioda obilježenog povredama i promjenama klubova.

Dobra je to vijest i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jer će njen dugogodišnji lider s riješenim klupskim statusom moći mirnije ući u pripreme i obaveze koje slijede. Navijači u BiH sada će s posebnom pažnjom pratiti njegove nastupe u dresu Jute, nadajući se da će dobru formu prenijeti i na nacionalni tim.