Nurkić dogovorio novi ugovor s Juta Džezom, do ljekarskog i potpisa radi individualno sa Zmajevima

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić, nakon što je sinoć objavljeno da je dogovorio novi dvogodišnji ugovor sa svojim NBA klubom Juta Džez (Utah Jazz), pojavio se danas na treningu bh. reprezentacije, koja se u Zenici priprema za preostala dva meča kvalifikacija u okviru prve grupne faze za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Međutim, to ne znači da će Nurkić biti dio tima koji će 2. jula, sa početkom u 20 sati, u Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici igrati protiv Turske, kao ni 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Nurkić je odradio individualni trening sa selektorom Darijom Gjergjom, prije nego što je počeo trening za igrače koji će biti u konkurenciji za Tursku i Srbiju.

- Nurkić je na terenu, ali ne može igrati. Mi smo se s njim dogovorili da dođe, da malo podrži momke i da s njim odradimo, ovako, individualno treninge. To je, ono, što on može s nama, ovog momenta, dok ne završi lječnički pregled i potpis za Utah. Drago nam je da je tu, da pomaže momcima na treninzima. To je super stvar za kult i stvaranja atmosfere oko reprezentacije - kazao je selektor Dario Gjergja, koji je dodao kako košarkaš, u ovom momentu, ne može davati izjave za medije.