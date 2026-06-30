Lebron Džejms nastavlja karijeru, ali odlazi iz Lakersa

Iako se nagađalo da bi jedan od najboljih igrača u povijesti mogao završiti karijeru, to se neće dogoditi.

Kako je objavio pouzdani NBA insajder Šams Čaranija (Shams Charania), Džejms nastavlja karijeru, ali ne u Lakersima.

'Lebron Džejms nastavit će NBA karijeru u sezoni 2026./27. i obavijestio je Los Angeles Lakerse da franšiza može nastaviti bez njega jer će igrati negdje drugdje, rekao je izvršni direktor Klutch Sportsa Rich Paul za ESPN', objavio je Šaranijaa pa dodao:



