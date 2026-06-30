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NBA

Lebron Džejms nastavlja karijeru, ali odlazi iz Lakersa

Američki mediji javljaju da je Lebron Džejms (LeBron James) (41) obavijestio vodstvo Lejkersa da će sljedeće sezone igrati 'negdje drugdje'

AP

D. H.

30.6.2026

Iako se nagađalo da bi jedan od najboljih igrača u povijesti mogao završiti karijeru, to se neće dogoditi.

Kako je objavio pouzdani NBA insajder Šams Čaranija (Shams Charania), Džejms nastavlja karijeru, ali ne u Lakersima.

'Lebron Džejms nastavit će NBA karijeru u sezoni 2026./27. i obavijestio je Los Angeles Lakerse da franšiza može nastaviti bez njega jer će igrati negdje drugdje, rekao je izvršni direktor Klutch Sportsa Rich Paul za ESPN', objavio je Šaranijaa pa dodao:


Nakon osam sezona u Lakersima, uključujući i osvajanje NBA naslova 2020. godine, James odlazi i ulazi na tržište slobodnih igrača, gdje će se pridružiti novoj ekipi

Predsjednik Lakersa Rob Pelinka i Rič (Rich) Paul nedavno su razgovarali o planovima četverostrukog prvaka, navode izvori. James je odlučio obavijestiti Lakerse znatno prije početka tržišta slobodnih igrača večeras, iz poštovanja i zahvalnosti za sve što su zajedno prošli, ali i kako bi Los Anđeles mogao voditi svoje poslove tijekom prijelaznog roka'.

# LEBRON JAMES
# LA LAKERS
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