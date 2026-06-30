Susret Crne Gore i Rumunije u centru pažnje: Oprašta se Nikola Vučević

Crnogorska publika imaće priliku da se oprosti od dugogodišnjeg kapitena i prve zvijezde reprezentacije.

Košarkašku reprezentaciju Crne Gore očekuju posljednje dvije utakmice u prvoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prvi meč igraju 2. jula od 20 sati gdje će gostovati Portugalu, a zatim tri dana kasnije od 20 sati i 30 minuta, će ugostiti Rumuniju.

Osim takmičarskog značaja duel sa Rumunima imaće i jednu posebnu dimenziju, najavili su iz Košarkaškog saveza Crne Gore. Naime, zvanično će se, pred crnogorskim navijačima, oprostiti dugogodišnji kapiten i prva zvijezda selekcije, Nikola Vučević.

Nikola Vučević, jedan od najboljih i najznačajnijih košarkaša u historiji crnogorske košarke, tokom godina je svojim igrama, profesionalizmom i odnosom prema državnom dresu ostavio neizbrisiv trag i bio jedan od simbola reprezentacije Crne Gore.

Nikola Vučević sa reprezentacijom Crne Gore igrao je na četiri Eurobasketa (2011, 2013, 2017, 2025. godine), i na 2 Mundobasketa (2019. i 2023. godine).