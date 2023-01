Velike promjene u igračkom i trenerskom kadru

Kapitensku traku i u narednoj sezoni će nositi Aldin Muflizović, koji vjeruje kako ovaj tim uz dobre i kvalitetne pripreme može napraviti dobre rezultate.

- Nikad nije mjerilo da će neka skuplja ekipa napraviti bolji rezultat ili jeftinija slabiji, to mogu samo pokazati sreća, rad i zalaganje na terenu. Tu je dosta novih igrača i sada je najbitnije da dobro radimo i treniramo kako bismo uigrali i sklopili ovaj tim u jednu cjelinu i da to na kraju bude lijepa priča. Mi ćemo se truditi da to i bude tako - obećao je Muflizović.

Uprava kluba je napravila pravi posao dovođenjem iskusnog centra Igora Josipovića, koji bi trebao biti adekvatna zamjena za Milivoja Božovića. Josipović je istakao da nije slučajno izabrao Kakanj.

- Ja sam tu zbog Lige 6 i to je moj cilj. Ljudi u klubu su malo i skromni jer očekuju borbu za opstanak i mislim da je to osnovni cilj, ali mislim da ova ekipa može do Lige 6. Sigurno da Sloboda, Spars i Zrinjski imaju najviše kvaliteta, ali mi ćemo se s ostalim timovima boriti za Ligu prvaka - kazao je Josipović.

Ž6 = Pripremne utakmice

Cjelokupne pripreme će se obaviti u Kaknju, a u planu je odigravanje i osam pripremnih utakmica. Do početka nove sezone ekipa će imati dovoljno vremena da se uigra i pripremi kako bi što spremnije dočekala novu sezonu i ostvarila dobar rezultat.