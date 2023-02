Legendarni bh. košarkaš Samir Lerić radi kao dostavljač hljeba: Ne stidim se ovog posla i pošteno ga radim

Nije iznenađen

Stameni Mostarac javio nam se nakon što je završio smjenu. Nije ga iznenadio naš poziv, jasno mu je koliki je interes javnosti, ali kaže da se ničega ne stidi niti je ovo što on trenutno radi neko iznenađenje, ako se zna situacija u našem sportu, pogotovo nakon krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Nažalost, kod nas to nije slučaj, ali koliko god se velikana olako odricali i potiskivali u drugi plan, ipak malo koga nije šokirao snimak na kojem se Samir Lerić sa gajbom hljeba u ruci sprema ući u kombi i krenuti u svoj novi posao, kao dostavljač pekarskih proizvoda u rodnom Mostaru!

- Ne mogu reći da je ovo posao koji laska, ali se ovog posla ne stidim, radim pošteno, kakav sam bio u sportu, sada sam i ovdje – kaže 47-godišnji Lerić za „Avaz“.

U šaljivom tonu dodaje da mu je možda najveća mana to što fakultet nije završio za 15 dana, već su mu "trebale" čitave četiri godine, a ni to što nije stranački obojen definitivno mu nije pomoglo kad je tražio posao u svojoj branši, počev od onog klasičnog trenerskog, pa do konkursa na koje se prijavljivao kako bi radio u struci (položio je stručni ispit za samostalno vođenje nastave).

- Normalno da bih volio raditi nešto u sportu, košarci, ali od toga zasad nema ništa. Posljednji angažman imao sam u mostarskom Studentu, ali liga je stala u martu i pitanje je kada će se nastaviti.

Iskreno, čak i da liga krene u septembru teško da mogu sebe vidjeti ponovo u košarci, barem u našim okvirima. Kvalitet je slab, uvjeti također, mislim da su prije 20 godina bili bolji! Pored toga, korona je uništila mnogo firmi od kojih su klubovi egzistirali – kaže Lerić.