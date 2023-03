Selektor Bećiragić danas proziva na Vlašiću: Tri igrača otkazala dolazak

Lagani poeni

Nacionalni tim BiH, koji bi u ovom ciklusu trebao nastupiti u punom sastavu nakon što je svoj dolazak u dres reprezentacije najavio i Jusuf Nurkić, od 1. septembra igrat će na smotri najboljih ekipa starog kontinenta, gdje će u njemačkom Kelnu igrati u grupi B sa selekcijom domaćina, Litvanije, Francuske, Mađarske i Slovenije.

Bećiragić je istaknuo da će dolazak centra NBA ekipe Portland Trail Blazers selekciji BiH donijeti kvalitet i iskustvo pod koševima, ali da će on ipak morati svoje vještine da stavi u službu ekipe.

- Najveći kvalitet i prednost naše ekipe je zajedništvo i sposobnost svih igrača da nam u određenim trenucima svojim doprinosom donesu rezultat. Igramo košarku koju krasi "pick and roll" igra i pokušaj za što većim brojem laganih poena, bilo da je to iz postavljenog napada ili kontranapada. Mi taj segment igre nećemo mijenjati, ali pokušat ćemo sve to dodatno unaprijediti dolaskom Nurkića - izjavio je Bećiragić.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Amer Čolan u razgovoru za Fenu još jedanput napominje da problem finansiranja rada bh. selekcija nije riješen, te da se sve selekcije, pa i seniorske, susreću s velikim organizacijskim problemima.

- Seniori bi nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu 11. augusta trebalo da otputuju na turnir u Estoniju, ali sve je došlo pod znak pitanja jer nemamo finansija da pokrijemo sve troškove, odnosno da kupimo karte do Estonije koje koštaju oko 40.000 KM. Nije isključeno da, ako se situacija na promijeni, u pitanje dođu i nadolazeći mečevi kvalifikacija i nastup seniora na Evropskom prvenstvu. Sve zavisi šta ćemo uspjeti da riješimo na sastancima sa predstavnicima vlasti - objasnio je Čolan.

Reprezentaciju BiH očekuju izuzetno teški protivnici u vidu evropskog prvaka Slovenije, te velikih reprezentacija kakve su Francuska i Litvanija, kao i neugodnog domaćina Njemačke koja u svom sastavu ima nekoliko vrhunskih NBA igrača.