Crnogorci ostali bez Lige prvaka jer su kasno vidjeli mail iz FIBA-e

Previd u klupskoj kancelariji

- Napravljen je previd u kancelariji našeg kluba, mogu samo sebi da skačem u stomak nikome drugom, a i kancelariji košarkaškog saveza Crne Gore koja je bila nemarna. Poslije 15-ak dana proslijeđen nam je dopis iz FIBA i to na mail koji se rijetko otvara, pa je došlo do cajtnota za prijavu za kvalifikacije za Ligu prvaka, rekao je Pavićević za “Radio Bar”.

Vođe ekipe

Istakao je i da će uraditi sve da vrati Jacoba Pullena u ekipu.

- U prvom planu je povratak Pullena. Ako to završimo on i Mihailović bili bi prave vođe ove ekipe u ABA ligi i mladi igrači bi uz njih pružili 50 do 70 odsto više na parketu. Ako ne dođe do realizacije transfera sa njim, gledaćemo da dovedemo nekog sličnog igrača. Što se stila igre tiče, gajićemo istu košarku kao do sada, sa mladošću može to još ljepše da izgleda, zaključio je Pavićević.