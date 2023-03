Azra Nikšić za "Avaz": Radujem se pripremama sa "Zmajicama"

Dodatni motiv

Kompletan taj razvoj kroz Play Off ju je doveo do najvišeg nivoa.

Ispunjen san

Radi se o 190 centimetara visokom centru, igračici čija su konkurencija Džonkel Džons (Jonquel Jones), Nikolina Džebo, Sara Heljić i druge mlađe igračice sa spiska. Za nju je to ipak odlična prilika za dalji napredak.



- Mogu reći da me malo iznenadio poziv, pogotovo jer je to Svjetsko prvenstvo i jer je trener Goran Lojo govorio dosad da većinom vodi djevojke koje su i doprinijele plasmanu na SP. Naravno da je to svačiji san i to je jedan od mojih najvećih ciljeva pa se nadam da ću zadovoljiti kriterije da uđem u uži krug kandidata. Prvo vrijedno iskustvo za mene je tu da treniram sa curama koje su u seniorskoj reprezentaciji, radujem se prvenstveno cijelom tom procesu do polaska na SP. A ako budem dovoljno dobra, možda odem i na SP – zaključila je Azra Nikšić.