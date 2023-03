Nenad Marković za "Avaz": Ispadanje Srbije nije šok

Otežavajuća okolnost

- Iskreno, nije me šokiralo, ali očekivao sam da Srbija pobijedi. Mislim da su oni kvalitetniji, ali u toj fazi takmičenja moguće je da slabija ekipa u jednom dobrom danu pobijedi bolju reprezentaciju. S tim što mislim da Italija ni u kom slučaju nije slaba ekipa. Ono što se pokazalo je da Srbija u jednom momentu nije mogla da odgovori igri Italije, koja ima dosta igrača koji šutiraju dobro za tri poena i da je faktički to bio ključ uspjeha Italijana. To je ekipa koja ima puno dobrih igrača i ne možemo reći da su neko ko je zalutao tu i došao slučajno. Vjerovatno je većina očekivala prolaz Srbije jer je bila dominantnija, ali je imala i lakše protivnike u grupi. Možda je i to na neki način bila otežavajuća okolnost – smatra Marković.

Od takmičenja se u osmini finala oprostila i Hrvatska, koja je poražena od Finske.

- Nisam mislio uopće da je Hrvatska favorit, iako ima niz dobrih igrača. Finci dugo igraju na vrlo dobrom nivou, nisu nikome jednostavan protivnik i imaju jednog vanserijskog igrača kakav je Markanen (Markkanen), kojem kad se priključe Salin ili još jedan-dva igrača mogu biti vrlo nezgodni – istakao je Marković.