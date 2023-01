Dončićeva surova osveta: Luka cijeli meč ratovao sa jednim navijačem, ovaj pobjegao u posljednjoj minuti

- Jedan momak je stalno razgovarao sa mnom. Nisam ga vidio na kraju. Kada smo šutirali slobodna bacanja, već je otišao. Ali znaš, to me pokreće. Razgovor sa navijačima, volim to. Pokreće me i zato smo došli do velike pobjede - poručio je Dončić koji je pred kraj meča tražio tog navijača.

Pored toga što je bio najefikasniji, Dončićeve dvije asistencije za Redžija Buloka na četiri minuta do kraja bile su i te kako bitne, pošto je pomenuti Bulok pogodio dvije trojke za nešto mirniji finiš Maveriksa. Zanimljivo, ovaj igrač je meč završio sa samo osam poena.