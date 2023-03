Nurkić: Volim taj osjećaj kad igram za svoju državu

Podrška saigračima

- To će biti dva svojevrsna finala. Dvije teške bitke s teškim protivnicima, ali mi želimo pobijediti kako bismo se našli na svjetskoj pozornici. Protiv Crne Gore momci moraju igrati kao da je to finale. Moramo pobijediti kako bismo došli u poziciju da idemo na SP. Crna Gora je veoma solidan tim i oni, poput nas, ćele ići na Svjetsko prvenstvo. Ali mi bismo trebali iskoristiti prednost domaćeg terena kako bi pobijedili - kazao je Nurkić te dodao:

Trenutak radosti

Zatim je govorio o pobjedi nad Francuskom u Skenderiji nakon dva produžetka (96:90), upravo u aktuelnim kvalifikacijama. Nurkić je u tom meču upisao 21 poen, devet skokova i četiri asistencije.

- Bila je to tako nevjerovatna utakmica, fantastična pobjeda nakon veoma teške borbe protiv jednog od najboljih timova na svijetu. Pokazali smo za šta smo sposobni, da možemo da dobijamo utakmice na najvišem nivou. Ova utakmica je bila napeta, s velikim pritiskom, ali smo uradili nev,erovatan posao i pobjeda protiv Francuske nam je pomogla da steknemo više samopouzdanja za sadašnjost i budućnost. Navijači su bili nevjerovatni, bučni, tjerali su nas da damo sve od sebe i mi smo im se zahvalili pobjedom. To je bio jedan od mojih najboljih trenutaka radosti s reprezentacijom.

Prokomentarisao je i partije na Eurobasketu u Njemačkoj, gdje je reprezentacija BiH ostvarila dvije pobjede.

- Kada igrate protiv vrhunskih igrača i vrhunskih timova, postajete još bolji. Kada igrate na najvišem FIBA nivou, uvijek se uči, a ja sam jedan od lidera reprezentacije, tako da imam više obaveza, moram stalno da se dokazujem i igram svoju najbolju igru. Naučio sam mnogo na Eurobasketu, zaista uživam igrati u FIBA utakmicama. To je drugačija igra, a kada igraš za svoju državu, osjećaš nešto veće od sebe. Igraš za državu, za zastavu, za cijelu naciju. To me čini veoma ponosnim – volim taj osjećaj.