Đoković se javio Dončiću iz Australije: Auuuu brate! Svaka čast!

Nedugo nakon meča, stigla je čestitka od Novaka Đokovića.

- Auuuu brate! Svaka čast, napisao je kratko Đoković.

Uz sve to, on je Dalasu donio još jedno veliko dostignuće. Naime, niko u posljednjih 20 godina na tačno 13.884 meča nije uspio da pobijedi utakmicu nakon što je na bar 35 sekundi do kraja gubio bar devet razlike. Do današnjeg čuda.

Više od 47 minuta djelovalo je da će Slovenac i njegov tim, uprkos njegovoj sjajnoj utakmici, zabilježiti još jedan poraz.

Kada se u obzir uzme da je na 33.9 sekundi do kraja meča Đus Mekbrajd pogodio slobodna bacanja za 112-103, šanse Maveriksa bile su nikakve.