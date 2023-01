Mirotić spasio Barselonu poraza u posljednjoj sekundi: U produžecima dotučena Zvezda

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da naprave novo veliko iznenađenje u hali "Aleksandar Nikolić". Pored dobre igre i vodstva od +12, poraženi poslije produžetka od Barselone 99:94 u meču 16. kola Evrolige.

Crveno-bijeli nisu najbolje ušli u meč pošto je tokom prve dionice Barsleona pogađala trojke i lako stizala do prednosti. Ipak, Zvezda je igrala konstatntno u odbrani, i malo po malo topila dvocifrenu prednost rivala.

U prvoj dionici povrijedio se i Luka Vildoza koji je napustio teren, a do poluvremena Nedović i Petrušev su preuzeli odgovornost i potpuno vratili crveno-bijele u meč. I u nastavku nevjerovatni Petrušev je zakucavanjima i dobrom odbranom podizao navijače na noge, pa je prednost u jednom momentu iznosila i +12.

Barselona je do nekoliko minuta pred kraj djelovala potpuno pogubljeno i bez ideje u napadu. Do kraja uslijedio je veliki povratak i prava drama. Na samo minut do kraja bilo je 79:79.

Poslije drame u posljednjoj sekundi, Mirotić pogađa trojku za 84:84 i produžetak. Do kraja bolje su se snašli gosti i upisali novu pobjedu. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Satoranski sa 19 poena, Higins je upisao 15, a Abrines 14. Veliki doprinos pobjedi dao je i Mirotić sa 12 poena.