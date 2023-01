Portland pobijedio Detroit, Nurkić igrao samo 13 minuta

Košarkaši Portlanda sinoć su pobijedili Detroit rezultatom 135:106.

Prva dionica nije bila idealna za Portland i nakon prvih 12 minuta imali su zaostatak od pet poena, no nakon toga su zaigrali znatno bolje, ubacili su brzinu više te do poluvremena došli do vodstva od 61:52.

U drugom poluvremenu Portland je nastavio s odličnom igrom, a kada su prešli na više od 20 poena prednosti, bilo je jasno da će u ovom meču doći do pobjede. Do trijumfa ih je vodio Grant koji je ubacio 36 poena, a pratio ga je Simons koji je meč završio sa 30 ubačenih poena.

S druge strane, u poraženom timu je najbolji bio Bojan Bogdanović koji je ubacio 21 poen. Jusuf Nurkić na terenu je proveo nešto više od 13 minuta, a za to vrijeme uspio je upisati tri poena, dva skoka i jednu asistenciju.