Zvezda do kraja februara ne može registrovati igrače, iz kluba poručili: Izuzetno stroga kazna

Košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se saopćenjem povodom odluke Eurolige da mu do marta zabrani registrovanje novih igrača u kojem je istakao da je kazna izuzetno stroga.

Finansijska komisija elitnog takmičenja utvrdila je niz teških kršenja pravila finansijske stabilnosti i fer-pleja kluba sa Malog Kalemegdana, kojem je prethodno početkom decembra izrečena privremena zabrana. Upravo zbog te kazne šampion Srbije još nije u mogućnosti da registruje Fakunda Kampaca, a do 26. kola Eurolige to neće biti moguće ni za ostale igrače koji do 28. februara pojačaju "crveno-bijele".

- KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je u srijedu klubu dostavljena odluka i kazna od strane takozvanog finansijskog panela EL, po kojoj naš klub nema pravo da registruje nove igrače do 28.02.2023.godine! Uz to klubu je izrečena i novčana kazna u visini od 25 hiljada eura. KK Crvena zvezda Meridianbet smatra da je ova kazna izuzetno stroga i nastavit će u narednim danima svim pravnim i dozvoljenim sredstvima da se bori da "obori" ovu kaznu! O svim daljim detajima klub će svakodnevno obavještavati javnost - stoji u saopćenju Zvezde.



Dodali su za izrečena kazna ne odgovara učinjenom prekršaju.