Kraj za bh. predstavnika u Evropi, Hapoel Holon među 16 najboljih u Ligi Prvaka

Košarkaši Igokee nisu uspjeli da izbore majstoricu, završili su evropsku priču, a Hapoel iz Holona više nego zasluženo ide u TOP 16 fazu FIBA Lige prvaka. Holon je bio ubjedljiv na svom parketu – 103:79, a zatim je slavio u u Laktašima sa 91:80.

Najefikasniji u sastavu Hapoela, bili su Džo Regland sa 20, Marvin Džons sa 18, Fred Bodrilon sa 15 i Kris Džonson sa 13 poena. Kod Igokee, Stefan Đorđević je postigao 18, Brajant Kraford 13, Nikola Tanasković 12, Marko Jošilo 11, a Dragan Milosavljević 10 poena.

Izabranici Dragana Bajića, košarkaši Igokee nastojali su pred svojim navijačima da stignu do pobjede protiv Hapoela iz Holona, nastojali su da izbore majstoricu za plasman u TOP 16 fazu FIBA Lige šampiona. Igokea je dobila prvu dionicu sa 28:22, ali se sjajna ekipa iz Izraela nije predavala, pa je na kraju prvog poluvremena imala minimalan deficit – 45:44.

Raspoloženi za igru u napadu, kod Igokee, bili su Stefan Đorđević sa 18, odnosno Dragan Milosavljević i Brajant Kraford sa po šest poena. Kod Hapoela, Marvin Džons je postigao 14, Džo Regland 10, a Hajden Dalton sedam poena.

U nastavku meča, Hapoel je zaigrao daleko agresivnije u odbrani, stigao je do lakih poena iz tranzicije, do otvorenih pozicija za šut koje je pretvarao u poene, Igokea nije imala odgovor, nije imala rješenje, pa je ekipa iz Izraela zasluženo stigla do TOP 16 faze.