Barkli: Čast i privilegija je gledati Jokića svaku večer

- Za mene je čast i privilegija gledati ga svaku večer. Ne možeš jednostavno da ustaneš iz kreveta i zabilježiš tripl-dabl. Ono što volim kod njegovih tripl-dablova je što to nije, na primjer, 11-11-10. On bilježi sjajne brojke. Sjajan je dečko, sjajan je igrač. Ljudi će da mu sude na osnovu toga kako će Nagetsi igrati u plej-ofu, nažalost, jer ovo je timska igra i to su pravila po kojima živimo. Kao krilni centar sam se nervirao što nemam bar dvocifren broj skokova. Osjećao sam obavezu da imam 10 skokova svaku večer. Kao plejmejker, posebno ako si vrhunski, moraš svako veče imati bar deset asistencija. Pristojan plej mora imati sedam asistencija po utakmici, ali vrhunski mora imati dvocifren - izjavio je Barkli.