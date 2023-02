Halilović se oglasio nakon kvalifikacija: Pretvarali smo sve apsurde i propratne teškoće u gorivo

Kapiten košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Miralem Halilović se oglasio nakon završenih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Poručio je da su se reprezentativci borili do kraja, iako su se susretali sa mnogim poteškoćama.

Halilović se također zahvalio istinskim patriotama i navijačima reprezentacije, dok je onim koji nemaju dobre namjere održao lekciju o tome kako se nosi dres sa omiljenim grbom.

- Ponosno, prkosno, uzdignute glave i kroz, vrlo često komplikovane situacije koje su nepoznanica većini evropskih košarkaških reprezentacija, borili smo se do zadnje utakmice, do posljednjeg kola, sagorijevajući zadnje atome snage. Do posljednjeg daha.

Najponosniji sam kapiten jedne generacije koja je svojim specifičnim humorom i sa osmijehom na licu pretvarala sve apsurde i propratne teškoće u "gorivo" na čiji smo pogon složno funkcionisali.

Ponosan sam na konstrukciju tima koji smo stvorili i koji je postao tvrđava van dometa vanjskih "faktora". Dres sa najdražim grbom se oblači bez ikakvih ličnih razloga i bez benefita za karijeru. Motivisani isključivo patriotizmom i ljubavlju prema domovini, bez ikakvih kalkulacija u svaki trening i u svaku utakmicu ulazili smo čistog srca.

Veliko hvala svima koji su nas na bilo koji način podržali kroz ovaj zahtjevni ciklus. Vi ste uvijek bili motiv više. Hvala i onima čije kritike i nisu baš dobronamjerne. I zbog takvih je vrijedilo uživati u pobjedama koje su činile sretnim na stotine hiljada istinskih Bosanaca i Hercegovaca.

Domovina se voli djelima i neupitnom podrškom, za razliku od vječitih nedobronamjernih kritičara, koji vjerovatno nikad i nisu bili naša istinska potpora. Onima koji su prepoznali našu borbu ionako nikad nismo ostali dužni - napisao je Halilović.