Najstariji igrač u ide u penziju: Haslem 20 godina član Majamija

Najstariji košarkaš u NBA ligi Udonis Haslem je objavio da će se na kraju ove sezone oprostiti od košarke.

Mnogi su očekivali da će se on i ranije oprostiti, jer ima 42 godine, ali je on htio da okruglo 20 godina nastupa u ligi i to za jedan klub – Majami Hit.

- Gotov sam. Završit ću karijeru šta god da se dogodi. Dao sam svoj doprinos ovoj ekipi – rekao je Haslem za Majami Herald.

Haslem nije izabran na draftu 2002. godine, pa je jednu sezonu proveo u Francuskoj. Majami je sljedeće godine tražio krilnog centra i uzeo je Haslema, koji je s godinama postao legenda kluba.