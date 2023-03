O, vi divni negativci: 5 košarkaša sa najdužim suspenzijama

Naime, Kritenton je, u zloglasnom incidentu u svlačionici Vošington Vizardsa zbog neplaćenog kockarskog duga, završio u revolveraškom duelu sa Gilbertom Arenasom. On nikada nije pokazao pištolj u prijetnji Arenasu, ali je pronađen u njegovom ormariću i suspendovan je na 38 utakmica. Više nikad nije odigrao ni minute u ligi.

Dža Morent (Ja Morant) je posljednji u nizu kojem zbog pokazivanja pištolja prijeti suspenzije i do 50 utakmica.

Tokom već pomenute svađe sa Džavarisom Kritentonom, Arenas je napravio još veću glupost. On je za razliku od Kritentona izvukao oružje i njime zaprijetio saigraču. On također nije imao dozvolu za nošenje oružja i suspendovan je na 50 utakmica. Po povratku je doživio mnogobrojne povrede, zbog kojih je odigrao samo 87 utakmica u NBA ligi po završetku suspenzije. Poslije toga je otišao u Kinu.

Možda i najveća zvijezda ove liste je Gilbert Arenas. On je bio učesnik Ol-star utakmice tri godine zaredom, a bio je i jedan od najboljih strijelaca lige.

3) Latrel Sprivel - 68 utakmica

Tokom ranih 90-ih jedna od superzvijezda na, a i van terena, je bio Latrel Sprivel (Latrell Sprewell). Sprivel je po dolasku u ligu poveo Golden Stejt Voriorse, a najbolju sezonu je odigrao 1997. godine kada je bio Ol-star, a bilježio je 24,2 poena.

Na ulasku u sezonu 1997-98 Sprivel je trebao povesti svoju ekipu napokon u plej-of, ali kako to i inače biva planovi su brzo pali u vodu.

Na treningu tokom slobodnog dana trener Pi-Džej Karlisimo (P. J. Carlisimo) je uputio nekoliko kritika mladom Sprivelu, koji ih, očigledno, nije najbolje prihvatio. On je uzeo gušiti, udarati i prijetiti svom treneru, a poslije toga mu je oduzet ugovor od 23,7 miliona dolara i suspenzije na godinu dana. NBA je intervenisao pa mu je kazna spuštena na samo 68 utakmica. On je poslije toga igrao do 2005. godine u ligi, ali nikad sa uspjehom kao sa Voriorsima.