Bliži se povratak Lebrona: Potreban Lejkersima u borbi za plej of

Lebron Džejms (James) je odsutan već deset uzastopnih utakmica zbog povrede skočnog zgloba, a njegov trener vjeruje da će se on vratiti do kraja regularnog dijela sezone.

Los Anđeles Lejkersi su bez Džejmsa pobijedili 6 od 10 utakmica. On se povrijedio još 26. februara u utakmici protiv Dalas Maveriska i sada se priča o njegovom povratku.

Nosilac igre Lejkersa će ove sedmice imati pregled povrijeđenog stopala i tada bi se moglo sigurnije znati datum povratka na parket. Trener Darvin Hem (Ham) je također komentarisao njegov povratak, a Lejkersima je ostalo još deset utakmica da se dokopaju plej ofa ili plej in turnira.

- To što je on van tima je pokazalo da imamo drugačija oružja i igrače koji su veoma sposobni na obje strane terena i koji nam mogu pomoći da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali. Kada se vrati, on će samo dodati svoj kvalitet na sve to – kazao je trener Hem.